Третья волна COVID-19. Работу Минздрава оценили как неудовлетворительную

На внеочередном заседании кабинета министров рассмотрены вопросы о сдерживании распространения коронавирусной инфекции и готовность системы здравоохранения к росту заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина Улукбек Марипов раскритиковал Министерство здравоохранения и социального развития за неудовлетворительную работу по обеспечению населения вакцинами от коронавирусной инфекции.

«Уровень заболеваемости ежедневно растет, ежедневно умирают люди. Независимые эксперты-эпидемиологи прогнозируют картину, которая будет хуже, чем в прошлом году. Министерство здравоохранения провело неудовлетворительную работу по обеспечению республики вакцинами. Из бюджета выделено 815 миллионов сомов на покупку вакцин, но договоры заключены с опозданием, долго решаются вопросы логистики. У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 миллионов граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать. Промедления по вопросу вакцин не должно быть. В самое ближайшее время необходимо закупить и доставить их в страну. Министерство иностранных дел окажет содействие в этом вопросе», — высказался он.

Министру здравоохранения и социального развития Алымкадыру Бейшеналиеву и его заместителю Джалалидину Рахматуллаеву объявлены замечания.

Улукбек Марипов также раскритиковал деятельность департамента лекарственного обеспечения при Министерстве здравоохранения и социального развития за отсутствие контроля цен на лекарства. Препарат «Цефепим» стоит 121 сом в Бишкеке, а в Таласе его цена — 953 сома.

«Разница большая. Где работа ДЛО? Почему эти цены не контролируются? Или можно устанавливать любую стоимость, воспользовавшись положением? Когда будет наведен порядок в работе департамента? Я давал поручение ввести маркировку лекарств, ведомство не провело никакой работы по цифровизации этой сферы», — сказал глава кабинета министров, поручив Минздраву держать на постоянном контроле обеспеченность организаций здравоохранения лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты, а также обеспеченность населения медикаментами.

Он поручил Министерству энергетики и промышленности в двухдневный срок представить предложения относительно строительства двух станций по производству жидкого кислорода.

«Больницы испытывают определенные трудности с жидким кислородом, который закупается из соседних стран. Необходимо построить две станции в северной и южной частях республики. Кроме того, Министерству экономики и финансов необходимо проработать вопросы погашения задолженности организаций здравоохранения», — заключил глава кабинета министров.