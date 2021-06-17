Размороженный «Спутник V». Ущерб еще не возместили

Материальный ущерб за размороженную вакцину «Спутник V» еще не возместили. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, они ждут результатов расследования следственных органов.

Напомним, 30 апреля в столичном Центре семейной медицины № 2 разморозилось 994 дозы первого компонента вакцины «Спутник V». Кыргызстану один компонент этой вакцины обходится примерно по $10. Ущерб составил около 840 тысяч сомов. Его должны были возместить в месячный срок.

Выговоры получили пять сотрудников ЦСМ № 2. Позже руководителей Центра семейной медицины № 2 и Объединенного центра семейной медицины № 1 Ленинского района уволили. Проблемой занялась Генпрокуратура.