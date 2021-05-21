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Общество
Сюжет: COVID-19

Размороженный «Спутник V». Руководителей ЦСМ № 2 и ОЦСМ № 1 уволили

Из-за инцидента с размороженной вакциной сегодня уволили руководителей Центра семейной медицины № 2 и Объединенного центра семейной медицины № 1 Ленинского района. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, в ЦСМ № 2 разморозилось 994 дозы российской вакцины «Спутник V». Это был первый компонент.

В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Выговоры получили пять сотрудников ЦСМ № 2, ущерб — около 840 тысяч сомов — возложили на этот же центр.

Испорченная вакцина от коронавируса поступила по линии гумпомощи. Большую часть «Спутника» Кыргызстан закупил примерно по $10 за один компонент вакцины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194870/
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