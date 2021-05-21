Размороженный «Спутник V». Ущерб составил около 840 тысяч сомов

Материальный ущерб в результате списания размороженной вакцины «Спутник V» составил около 840 тысяч сомов. Об этом вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева сообщила в эфире программы «Вечер трудного дня».

Напомним, в ЦСМ № 2 разморозилось 994 дозы российской вакцины «Спутник V». Выговоры получили пять сотрудников поликлиники. Ущерб, скорее всего, возложат на ЦСМ № 2.

В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. По предварительной версии, уборщица вынула розетку, чтобы подключить зарядку телефона.

Эта вакцина поступила по линии гумпомощи. Большую часть «Спутника V» Кыргызстан закупил примерно по $10 за один компонент вакцины.