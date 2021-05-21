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Общество
Сюжет: COVID-19

Размороженный «Спутник V». ЦСМ № 2 должен возместить ущерб в течение месяца

Центр семейной медицины № 2 должен возместить ущерб за размороженную вакцину «Спутник V» в течение месяца. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, протокольным поручением дали месячный срок. «Они должны перечислить Минздраву деньги. Сейчас мы работаем над дополнительными поставками вакцины. Если вопрос с ущербом решится, тогда дополнительно запросим эту тысячу доз, а второй компонент пока будет стоять. Срок хранения препарата хороший — до 2022 года. Будем восполнять в течение года», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что факт никто не скрывал. «У нас были внутренние процедуры и расследования, дозы не скрыли, в базу лишних людей не ввели. Эти изъятые дозы идут в остатке по городу», — добавила Гульбара Ишенапысова.

Напомним, в ЦСМ № 2 разморозилось 994 дозы российской вакцины «Спутник V». Это был первый компонент. В страну уже поставили второй компонент. Получается, сейчас этот объем (994 дозы) по идее лишний, поскольку вакцина двухкомпонентная.

Ранее в Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора.

«Спутник V» Кыргызстан закупает примерно по $10 за один компонент вакцины. Ущерб составил около 840 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194791/
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