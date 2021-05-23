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Сюжет: COVID-19

Размороженный «Спутник V». Проблемой занялась Генпрокуратура

Генеральная прокуратура занялась вопросом размороженной вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в Минздраве.

В ведомстве напомнили: 30 апреля в Центре семейной медицины № 2 разморозились 994 дозы первого компонента вакцины «Спутник V».

По факту провели комиссионное расследование с участием специалистов Центра иммунопрофилактики. Установлено, что шнур морозильника был отсоединен от электрической розетки, но сам морозильник в рабочем состоянии.

Приказом Минздрава № 170 от 21 мая 2021 года снят с занимаемой должности директор Объединенного центра семейной медицины Ленинского района Нурлан Галбаев. Он уволен согласно пункту 11 статьи 83 Трудового кодекса за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

Основанием для снятия с занимаемой должности является служебное письмо директора Республиканского центра иммунопрофилактики и начальника управления организации медицинской помощи и общественного здравоохранения.

Директором ОЦСМ Ленинского района назначена Алтынкыз Аралбаева.

Нурлан Галбаев заявил 24.kg, что с решением не согласен и намерен судиться с Минздравом. Он также подчеркнул, что не организовывал накануне митинг медработников в свою поддержку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194910/
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