Забастовка маршруток. Минтранс напомнил, какие меры может принять к перевозчикам

В Бишкеке третий день на линии не выходят водители маршрутных такси. Они требуют от городских властей повысить тариф на проезд. В Министерстве транспорта напомнили, какие меры могут применить к перевозчикам.

По данным ведомства, лицензионно-разрешительная деятельность регулируется специальным законом.

«В случае невыполнения лицензионных требований к лицензиату могут быть приняты следующие меры: предупреждение, штраф, приостановление действия лицензии и (или) разрешения, подача искового заявления в судебные органы для рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии и (или) разрешения», — отметили в ведомстве.

За однократное нарушение лицензионных требований может быть вынесено предупреждение, за двукратное — наложен штраф. За трехкратное — приостановлено действие лицензии и (или) разрешения субъекта, ранее получившего предупреждение и штраф, на срок до трех месяцев.

Прекращение действия лицензии и (или) разрешения за многократные нарушения законодательством не предусмотрено. Но это может быть сделано по решению суда об аннулировании лицензии и (или) разрешения.

2 июня утром маршрутки не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш выставил проект постановления на общественное обсуждение.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.