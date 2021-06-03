Когда в кране нет воды. Почему для бишкекчан помыть руки становится проблемой

«Ни руки помыть, ни воды попить» — с приходом лета для бишкекчан, особенно жителей частного сектора, это становится обыденностью. Холодной воды в их трубах просто нет, а если и течет, то тоненькой струйкой. Но платить приходится по полной. Почему из года в год горожане сталкиваются с одной и той же проблемой и почему производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» ее не решает, разбиралось 24.kg.

Ни капельки

На редакционный WhatsApp постоянно приходят сообщения о проблемах с холодной водой. На отсутствие воды жалуются и жители улицы Малдыбаева (9-й микрорайон), некоторых новостроек. «На все жалобы у Бишкекводоканала нет никакой реакции. Операторы не могут вразумительного ответа дать о причине. За что мы отдаем деньги? Получается, всем надо счетчики устанавливать, чтобы водоканал обанкротился», — написал читатель.

Жительница улицы Бронированной в центре Бишкека в мае прислала видео открытого до отказа крана, из которого течет тонюсенькая струйка. А сейчас нет и ее. «Пришла вчера домой, а воды ни капли. Ни чай попить, ни ужин сварить, ни душ принять. Появилась только в полночь, но напор очень слабый. Набрали впрок», — говорит она.

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Читательница уверяет, что последние два года после установки новых насосов на водозаборе «Орто-Алыш» проблемы с питьевой водой прекратились. Но осенью Бишкекводоканал провел профилактику, и напор воды резко упал. Даже зимой он был очень слабым.

Кроме того, жители частного сектора должны оплачивать полив на сумму 223 сома 70 тыйынов в месяц, за сезон с мая по сентябрь выходит 1 тысяча 115,37 сома. Сумма рассчитана из расчета среднестатистической площади полива — 1,5 сотки, или 150 квадратных метров. Абоненты, у которых установлен счетчик, оплачивают по фактическому потреблению.

«Но чем мне поливать, если нет воды даже на бытовые нужды? У меня и огорода никакого, пара клумб с цветами. Но счет приходит исправно», — добавила читательница.

Платим больше, получаем меньше

Почти два года назад, в ноябре 2019-го, тариф на холодную воду повысили. Бывший тогда главой Бишкекводоканала Бакытбек Дюшембиев утверждал, что мера эта вынужденная, поскольку действовавший тариф не покрывал себестоимости коммунальной услуги, сети изношены.

«Мы не можем держать систему водоснабжения и канализации на грани риска. Новые тарифы обеспечат ее полноценную эксплуатацию», — сказал он тогда.

В итоге тариф на холодную воду для населения вырос в 1,5 раза: с 5,38 до 8,1 сома за кубометр, на канализацию — почти в два раза: с 1,2 до 2,3 сома за кубометр.

Изменилась и стоимость техобслуживания внутридомовых водопроводно-канализационных сетей — с 0,57 до 0,85 сома в месяц с квадратного метра квартиры.

Сами виноваты

Но улучшения ситуации с водоснабжением жители не увидели.

При этом в Бишкекводоканале говорят, что горожане сами виноваты в сложившейся ситуации, дескать, нерационально используют воду.

«Люди бездумно тратят воду, поливают приусадебные участки, бывает, просто открывают кран и моют брусчатку, ковры», — рассказал главный специалист по связям с общественностью ПЭУ «Бишкекводоканал» Эрлан Тимуров.

По словам специалиста, в позапрошлом году, когда на водозаборе «Орто-Алыш» запустили новые насосы, предприятие смогло увеличить давление в тех районах, которым до этого воды не хватало. Жители на радостях решили, что теперь можно посадить огороды. В итоге воды снова стало не хватать. По крайней мере, так считают коммунальщики.

«Бишкекводоканал проводит рейдовые мероприятия, подворовой обход на выявление дневного полива. Потому что мы даем разрешение делать это только в ночное время (с 00.00 до 5.00). Если кто поливает днем, составляем акт, выписываем штраф в размере 5 тысяч 600 сомов», — добавил Эрлан Тимуров.

Если человек вообще не поливает участок, он может обратиться в БВК и не платить за ночной полив.

В зимнее время воды не хватает снова из-за недобросовестных горожан. Они, чтобы не замерзала система, просто открывают уличные краны. А все потому, что прокладывали трубопроводы самостоятельно, без соблюдения техрегламентов и СНиПов, по которым делать это было необходимо на глубине не менее 80 сантиметров . Не учли и тот факт, что со временем в тех же новостройках к трубопроводам будут подключаться новые дома, и клали трубы небольшого диаметра. Переделывать потом никто не стал.

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Виноваты в слабом напоре и жители многоэтажных домов, которые не следят за общей собственностью — трубами в подвалах, стояках. «Еще один момент: человек делает ремонт, меняют стояки и ставят трубы другого диаметра. Проверять квартиры мы не имеем права, стояки являются долевой собственностью жильцов, они должны сами их содержать. Мы можем только проводить работу рекомендательного характера», — отметил Эрлан Тимуров.

В итоге в многоэтажках, где не установлены насосы, в дневное время ощущается нехватка воды на верхних этажах. Увеличивать давление, утверждают в управлении, не вариант: старые водопроводы, отсутствие регуляторов, вентилей могут привести к порывам, если давление повысится. Это обычно происходит в дождливые дни, когда воду не разбирают на поливы.

Специалист утверждает, что Бишкекводоканал проводит постоянные работы по регулировке давления и улучшению системы водоснабжения — прокладывает новые водоводы, меняет действующие.

«Бурение новых скважин сейчас не предусмотрено, только реконструкция имеющихся. Где становится меньше воды, наши бригады добуривают, и водоснабжение на первом этапе улучшается. Сейчас готовятся документы на улучшение водоотведения — строительство нового канализационного коллектора от улицы Ахунбаева до очистных сооружений», — заметил Эрлан Тимуров.

Судя по всему, бишкекчанам и дальше придется сидеть без воды и зимой, и летом. Хотя можно попробовать заставить предприятие выполнять свою работу — требовать постоянного пересчета за безводные дни. Для этого необходимо звонить в единый центр Бишкекводоканала по номеру 1533.