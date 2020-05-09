Полив огородов. В Бишкекводоканале объяснили, как рассчитали стоимость

За месяц бишкекчане, живущие в частном секторе, должны оплачивать за полив 223 сома 70 тыйынов. В Бишкекводоканале объяснили 24.kg, как рассчитан тариф.

По его данным, Бишкекский городской кенеш утвердил 15 ноября 2019 года новые нормы потребления холодной воды и стоков.

Стоимость кубометра холодной воды для жителей составлят 8,1 сома, стоков — 2,1 сома.

Поливать приусадебные участки можно только при наличии разрешения ПЭУ «Бишкекводоканал» в ночное время с 00.00 до 05.00. В управлении отмечают, что жители частного сектора могут оплатить за использование воды и тем самым автоматически получить разрешение.

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Абоненты, у которых установлен счетчик, оплачивают по фактическому потреблению. Для остальных сумма рассчитана исходя из расчета среднестатистической площади полива 1,5 сотки, или 150 квадратных метров: за один месяц — 223,7 сома, а за поливной сезон с мая по сентябрь — 1 тысяча 115,37 сома.

Если площадь отличается от расчетной, то домовладелец вправе обратиться в абонентный отдел водоканала (по телефону, по электронной почте либо лично) для корректировки. Также можно подать заявку об отсутствии огородов и не оплачивать полив.

В Бишкеке в частном секторе зарегистрировано 95 тысяч 548 абонентов, из них у 2 тысяч 10 установлены приборы учета питьевой воды, 8 тысяч 21 абонент подали заявки в Бишкекводоканал, что не имеют огородов.

Напомним, ранее горожане пожаловались, что Бишкекводоканал требует оплатить за полив с мая по сентябрь.