На постоянные перебои с питьевой водой жалуется бишкекчанка

На улице Бронированной в центре Бишкека постоянные проблемы с холодной водой. Об этом 24.kg сообщила читательница и прислала видео открытого до отказа крана, из которого течет тонюсенькая струйка.

«Вот такой у нас максимальный напор воды — даже руки не помоешь. И это еще жары не было, летом вода вообще перестанет идти», — возмутилась она.

Читательница уверяет, что последние два года, после установки новых насосов на водозаборе «Орто-Алыш», проблемы с питьевой водой прекратились. Но осенью Бишкекводоканал провел профилактику, и напор воды резко упал. Даже зимой он был очень слабым.

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