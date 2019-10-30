В Бишкеке увеличили тарифы на холодную воду. Насколько больше придется платить

С 15 ноября в Бишкеке повысят тарифы на холодную воду и канализацию. Решение приняли депутаты БГК на последней сессии.

Как объяснили в мэрии, это вынужденная мера, поскольку нынешние тарифы не покрывают себестоимость коммунальной услуги, а предприятие «Бишкекводоканал» находится в крайне тяжелом финансовом положении, а также сети изношены.

«Оно эксплуатирует 1 тысячу 480 километров водопроводных и 720 километров канализационных сетей. Их износ составляет 80 процентов. Ежегодно происходит более 25 тысяч аварий. В срочной реабилитации нуждается 500 километров», — сказал начальник ПЭУ «Бишкекводоканал» Бакытбек Дюшембиев.

Мы не можем держать систему водоснабжения и канализации на грани риска. Новые тарифы обеспечат ее полноценную эксплуатацию. Бакытбек Дюшембиев

По его словам, сейчас предприятие работает над сокращением потерь воды. Удалось уменьшить их на 6 миллионов из 26 миллионов кубометров. В частности, установкой счетчиков юридическим лицам, использующим воду в коммерческих целях: саунам, автомойкам и другим. В планах предприятия — поставить водомеры в частном секторе и квартирах. Сегодня они есть только у 2 процентов жителей.

В итоге тариф на холодную воду для населения вырос в 1,5 раза: с 5,38 до 8,1 сома за кубометр, на канализацию — почти в два раза.

За стоки горожане будут платить 2,3 вместо 1,2 сома за кубометр. Это касается потребителей, у которых установлены водомеры.

Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения для пользователей, у которых нет счетчиков, зависит от степени благоустройства домов с учетом сброса воды в городскую канализацию.

Горожане, которые пользуются уличными колонками, будут платить 8,63 сома за человека в месяц вместо 5,73, дворовыми — 14,78 сома вместо 9,82.

Для абонентов в домах с водопроводом, но без централизованной канализации, тариф увеличился на 8,27 сома: 24,62 сома вместо 16,36 с человека.

Тем, у кого есть водопровод и нагревательные колонки, но нет канализации, тариф подняли на 13,62 сома. Раньше они платили по 26,95 сома за человека, теперь 40,57.

Бишкекчане, у которых, помимо водопровода и нагревательных колонок, есть ванны и канализация, вместо 34,02 сома за человека будут платить 53,77. На 19,75 сома дороже. Жителям многоэтажных и индивидуальных домов с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением оплату подняли на 41,38 сома: с 67,89 сома до 109,27 с человека.

Изменится и стоимость техобслуживания внутридомовых водопроводно-канализационных сетей.

Вместо 0,57 сома в месяц с квадратного метра квартиры горожане будут оплачивать 0,85.

Таким образом, жители однокомнатных квартир площадью 33 квадратных метра будут платить на 9,24 сома в месяц больше: 28,05 сома вместо 18,81.

Владельцам двухкомнатных квартир площадью 45 квадратных метров — 38,25 сома вместо 25,65 (на 12,6 сома больше).

Абоненты, проживающие в трехкомнатных квартирах площадью 60 квадратных метров, будут платить 51 сом вместо 34,2 (повышение составит 16,8 сома).