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Агент 024

На отсутствие воды и электричества жалуются жители Бишкека

На отсутствие воды и электричества жалуются жители Бишкека.

«Очередной вечер без холодной воды на улице Малдыбаева (9-й микрорайон). На все увещевания к Бишкекводоканалу нет никакой реакции. Операторы не могут вразумительного ответа дать о причине. За что мы отдаем деньги? Получается, всем надо счетчики устанавливать, чтобы водоканал обанкротился», — написал читатель.

«Район старого аэропорта. Второй день сидим без света, хотя в элитных домах он есть. Когда закончится этот беспредел со стороны «Северэлектро»?» — сообщил бишкекчанин.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195528/
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