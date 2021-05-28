На отсутствие воды и электричества жалуются жители Бишкека.

«Очередной вечер без холодной воды на улице Малдыбаева (9-й микрорайон). На все увещевания к Бишкекводоканалу нет никакой реакции. Операторы не могут вразумительного ответа дать о причине. За что мы отдаем деньги? Получается, всем надо счетчики устанавливать, чтобы водоканал обанкротился», — написал читатель.

«Район старого аэропорта. Второй день сидим без света, хотя в элитных домах он есть. Когда закончится этот беспредел со стороны «Северэлектро»?» — сообщил бишкекчанин.

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