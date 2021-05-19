19:06
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Агент 024

Жители новостроек Бишкека жалуются на отсутствие питьевой воды

В некоторых новостройках Бишкека отключают питьевую воду. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«В микрорайоне «Солнечный» каждый день отключают воду. Звоним в Горводоканал. Постоянно говорят: выясняем причину, то где-то произошла авария, то плохо работает насос. Жители уже не знают, к кому обращаться», — написал один из них.

«В «Ак-Ордо» постоянные сбои с водой. С четырех утра не спали, караулили, чтобы набрать в бочки. Но ее хватает на полдня. И о том, что воды не будет, не предупреждают», — написал житель улицы Баетова.

Напомним, накануне на постоянные проблемы с холодной водой жаловались жители центра столицы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/194472/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов
Горячую воду в Бишкеке отключат 17 мая
Проблемы с питьевой водой в Оше. Городские власти решили перенести водозабор
В селе Беш-Кунгей из-под земли течет вода. Власти бездействуют
На проблемы в водоснабжении жалуются жители Аламединского района
Завтра в двух районах Бишкека не будет холодной воды
В понедельник в одном районе Бишкека временно не будет воды
Завтра в некоторых жилмассивах Бишкека и пригородных селах отключат воду
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Завтра несколько районов Бишкека останутся без холодной воды
Популярные новости
Мгновения жизни. Маковые поля у&nbsp;Бишкека и&nbsp;Чон-Кемин Мгновения жизни. Маковые поля у Бишкека и Чон-Кемин
Езда по&nbsp;встречке. Правила дорожного движения в&nbsp;Бишкеке нарушил водитель буса Езда по встречке. Правила дорожного движения в Бишкеке нарушил водитель буса
В&nbsp;Бишкеке разыскивают мужчину, укравшего из&nbsp;подъезда дома детский велосипед В Бишкеке разыскивают мужчину, укравшего из подъезда дома детский велосипед
На&nbsp;улице Тоголока Молдо в&nbsp;Бишкеке заасфальтировали дерево На улице Тоголока Молдо в Бишкеке заасфальтировали дерево
Бизнес
Вредные привычки: как выиграть бой с&nbsp;собственной тенью? Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
19 мая, среда
19:01
Зампред кабмина Жылдыз Бакашова рассказала о гендерных стереотипах в науке Зампред кабмина Жылдыз Бакашова рассказала о гендерных...
18:48
Жители новостроек Бишкека жалуются на отсутствие питьевой воды
18:37
Похищение девушки в Бишкеке. Еще одна жертва ала качуу отказалась от претензий
18:30
20 мая: где в регионах отключат свет
18:14
Две малоимущие семьи получили земельные участки в Иссык-Кульской области