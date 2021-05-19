Жители новостроек Бишкека жалуются на отсутствие питьевой воды

В некоторых новостройках Бишкека отключают питьевую воду. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«В микрорайоне «Солнечный» каждый день отключают воду. Звоним в Горводоканал. Постоянно говорят: выясняем причину, то где-то произошла авария, то плохо работает насос. Жители уже не знают, к кому обращаться», — написал один из них.

«В «Ак-Ордо» постоянные сбои с водой. С четырех утра не спали, караулили, чтобы набрать в бочки. Но ее хватает на полдня. И о том, что воды не будет, не предупреждают», — написал житель улицы Баетова.

Напомним, накануне на постоянные проблемы с холодной водой жаловались жители центра столицы.

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