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Общество

Работники профсоюзов опять вышли на митинг. Что они хотят?

В Бишкеке около здания Верховного суда проходит митинг сотрудников Федерации профсоюзов.

Около 70 человек требуют, чтобы судьи не удовлетворяли жалобу Мирбека Асанакунова на постановления Первомайского районного и Бишкекского городского судов.

Ранее две инстанции вынесли бывшему главе ведомства запрет на пользование помещением, право подписи, совершение финансовых операций.

По словам председателя профсоюзов работников лесных отраслей Канатбека Осмонова, Мирбек Асанакунов обжаловал решения предыдущих инстанций в Верховном суде.

«Судебное заседание должно состояться завтра, но Мирбек Асанакунов сейчас находится в здании ВС КР. Возможно, он оказывает давление на членов суда и просит приостановить постановления предыдущих инстанций», — сказал он.

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель федерации, продолжаются по сей день. 5 февраля на заседании совета высшего органа управления федерации принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова.

В качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции был зарегистрирован Сагын Бозгунбаев. Однако это назначение приняли не все.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195391/
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