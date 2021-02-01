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Общество

Скандал в Федерации профсоюзов. Сторонники Мирбека Асанакунова вышли на митинг

В Бишкеке на митинг к зданию суда вышли сторонники экс-председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова. На акции собралось около 30 человек.

«Мы надеемся на справедливость судебной системы и на то, что суд признает Асанакунова единственным легитимным председателем. Мы вышли, чтобы поддержать его. Из-за сложившейся ситуации простаивают и не могут нормально работать здравницы», — сообщила одна из участниц акции.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг сторонников Мирбека Асанакунова

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. 5 февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительные органы и депутатов парламента.

Сагын Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако это назначение приняли не все. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель, продолжаются по сей день.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181811/
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