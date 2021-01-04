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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Федерации профсоюзов Кыргызстана драка. Избиты пять человек

В Федерации профсоюзов Кыргызстана драка. Избиты пять человек. Об этом 24.kg рассказал председатель РК профсоюза работников строительства и ПСМ Элдияр Карачалов.

«Мы в 9.00 пришли на работу. Но «асанакуновские» сторонники — большая группа женщин в сопровождении нескольких ребят — напали на нас. Когда мы перешли в кабинет, чтобы написать заявление в милицию, ворвались мужчины и вывели силой нас из здания. Есть царапины, кому-то дышать тяжело. Милиция делает вид, что ничего не происходит, хотя они находятся в здании», — рассказал Элдияр Карачалов.

По его словам, избитые пять человек — это новоизбранный председатель ФПК Сагын Бозгунбаев и работники различных профсоюзов Санжар Разылбеков, Асель Сартпаева, Максат Абышкаев и сам Элдияр Карачалов.

Напомним, 25 декабря на пресс-конференции в Бишкеке глава управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева заявила, что новым главой ФПК стал Сагынбек Бозгунбаев. Вторая сторона в ответ заявила, что на чрезвычайном съезде 400 делегатов избрали Мирбека Асанакунова председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Элдияр Карачалов отметил, что 25 декабря бывший председатель ФПК Мирбек Асанакунов в ресторане «Ала-Тоо» собрал 400 человек, заявляя, что якобы там присутствовали делегаты. «Но сам в итоге признался, что это рядовые члены профсоюзов. Хотя должны были присутствовать делегаты и только они могли избрать председателя», — отметил Элдияр Карачалов, добавив, что с того дня Мирбек Асанакунов занял здание ФПК, поставил охрану и с группой женщин препятствует работе союза и отраслевым профсоюзам страны.

Сам председатель ФПК Мирбек Асанакунов пока не доступен для комментариев.

Скандал в профсоюзах длится уже более года. 5 февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительные органы и депутатов парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178723/
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