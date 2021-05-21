Подростковые аборты растут, или Почему говорить с детьми о сексе не стыдно

Около 20 тысяч абортов ежегодно делают в Кыргызстане. Особенно настораживает статистика с подростками. В 2019-м число абортов среди них увеличилось более чем вдвое — с 445 до 1 тысячи 40 случаев. Это только официальные данные, реальная же ситуация совершенно иная, говорят эксперты. 24.kg разбиралось в причинах и последствиях подростковых беременностей.

Согласно мировой статистике, 70 процентов случаев подростковой беременности (возраст девочек от 12 до 18 лет включительно) завершается абортами, 15 процентов приходится на выкидыши и столько же на сами роды.

Результат насилия и ранних браков

По данным Всемирной организации здравоохранения, подростковые роды составляют 11 процентов всех родов в мире. И 95 процентов из них происходят в государствах с низким и средним уровнем дохода.

«Вероятность подростковой беременности выше в маргинальных группах населения и нередко обусловлена нищетой, отсутствием образования и возможностями трудоустройства», — отмечают в ВОЗ.

«В Кыргызстане слабая экономика, высокая миграция. Взрослые уезжают на заработки, оставляя детей на родине практически без присмотра — бабушкам, тетям, чуть ли не соседям», — говорит акушер-гинеколог отделения «Брак и семья» Национального центра охраны материнства и детства Анара Ордокова.

Она уверена, что одна из главных причин подростковых беременностей — сексуальное насилие со стороны соседей и тех же родственников

«Хорошо, если кто-то из близких оказался рядом и подсказал девочке сделать аборт на раннем сроке. Если же ее запугали, она перетягивала растущий живот, родственники узнавали поздно, то прервать беременность уже нельзя и приходится рожать», — констатирует доктор.

Будет ли ребенок любим в будущем в таком случае? Вопрос, скорее всего, риторический. Несложно представить его детство и модель семьи, по которой он будет строить уже свою жизнь.

Обращаемость девочек по поводу абортов, выкидышей или родов в государственные организации здравоохранения низкая. Чаще они идут в частные медцентры, где есть больше вероятности скрыть неприятный факт. Но не всегда в таких клиниках оказывают адекватную медицинскую помощь.

На малых сроках беременность можно прервать медикаментозно, а таблетки продаются даже на рынках, отмечают медики. Поэтому говорить об объективной статистике абортов просто невозможно.

Ранние браки — еще одна причина подростковой беременности и родов.

В 2016 году в Кыргызстане запретили религиозные обряды (нике) с участием несовершеннолетних. Уголовная ответственность грозит священнослужителям и родителям. Но всех ли это останавливает?

Половое воспитание — не табу

Доступность интернета и пропаганда секса в СМИ привела, по словам Анары Ордоковой, к тому, что молодежь, особенно городская, начинает рано вести половую жизнь. Однако нехватка информации усугубляет проблему. У подрастающего поколения нет доступа к контрацептивам, не хватает знаний, как их использовать, как защититься от инфекций, передающихся половым путем и предотвратить нежелательную беременность.

Кто должен заниматься просветительской работой? Зачастую крайней делают школу.

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Такой случай произошел 1 апреля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Семиклассница была отличницей, участвовала в олимпиадах, ходила в школу до последнего срока своей беременности. При этом ни родители подростка, ни учителя якобы не замечали никаких изменений в ее поведении и состоянии.

После того как ученица стала матерью, директору, его заместителю, заведующему по учебной части и социальному педагогу вынесли выговоры. Все четверо заявили, что не имеют морального права продолжать работу. Позже уволили только директора школы.

Почему-то никто в таких случаях не говорит о родительской ответственности.

Директор ОО «Кыргызский альянс планирования семьи» Бактыгуль Бозгорпоева не согласна с наказанием работников образования: «При чем здесь учителя? Разве они должны половым воспитанием заниматься? За каждой девочкой бегать что ли? Система образования дает образование, и точка! Половым воспитанием должна заниматься семья».

И говорить с детьми на эти темы, по ее словам, чем раньше, тем лучше.

Специалисты не раз заявляли, что в учебный базисный план включены классные часы по здоровому образу жизни для учащихся 6-11-х классов. Упор в содержательной части делается на репродуктивное сексуальное здоровье. Однако как проводятся эти часы?

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«Половое воспитание в школах не преподается. Есть классный час. Но мы спрашивали подростков — они в классе на эту тему не разговаривают. Потому что учитель не компетентна рассказать про анатомию, физиологию половой системы. По крайней мере, школьная медсестра должна вести эти беседы. Дети абсолютно ничего не знают, и потому в 13 лет рожают, а младенцев находят и в туалетах, и в мусорных баках».

«Это родительская, медицинская и общественная задача, — добавляет Анара Ордокова. — У родителей обязательно должны быть откровенные разговоры с детьми. У нас, к сожалению, не принято говорить в силу менталитета. А сами подростки к врачу не пойдут, о методах контрацепции не спросят».

Чем опасна подростковая беременность

Незащищенный секс, по словам специалистов, может привести к различным заболеваниям, передающимся половым путем — ВИЧ-инфекции, гонореи, хламидиозу, герпесу. Что чревато бесплодием в будущем.

В силу незрелости организма у девочки может произойти выкидыш, а после него кровотечение, ребенок родится недоношенным, с различными заболеваниями. Часты осложнения, не исключены и смертельные случаи.

«Маленькая мама отказывается от грудного вскармливания, ребенок — искусственник. Далее стоит проблема — как прокормить себя и малыша. Хорошо, если есть опекуны и родители, которые поддержат мать-подростка. А бывает так, что она одна остается с проблемами и ей приходится где-то подрабатывать, бросать учебу. Она уже не может получить соответствующее образование и дальше будет только на низкооплачиваемой работе. Кроме того, молодая мама может подвергаться осуждению в обществе, поэтому им очень нужна психологическая поддержка», — подчеркивает Анара Ордокова.

В отделении «Брак и семья» есть психологи, которые могут оказать необходимую помощь.

Развенчивая мифы

Среди подростков бытует несколько основных мифов, заблуждений. Очень часто они считают, что не могут забеременеть после одного полового акта или на фоне неустановившегося менструального цикла, а задержку могут принять за обычное нарушение цикла.

«В результате будет упущено время, когда можно было бы прервать нежелательную беременность. Рожать в таком возрасте девочка не готова ни психологически, ни физиологически», — отмечает Анара Ордокова.