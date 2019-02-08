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Общество

Изнасилование школьницы в Узгене. Подростка перевели на заочное обучение

В Узгенском районе Ошской области изнасилованную отцом девочку перевели на заочное обучение. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Гулшан Абдылдаева.

По ее словам, девочка училась в школе средне, уроки не пропускала. Беременность заметили врачи.

«Девочка замкнутая, никому о произошедшем не говорила, учителя не видели живота. У подростка болел живот, ее отвели к медикам, и только они выяснили, что она в положении. Девочка осталась сиротой, учится в девятом классе. По решению комиссии по делам детей ее перевели на заочное обучение», — сказала Гулшан Абдылдаева.

Напомним, что в Узгене милиционеры проводили подворовой обход и выявили беременную девочку. Оказалось, подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием.
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