Изнасилование школьницы в Узгене. Подростка перевели на заочное обучение

В Узгенском районе Ошской области изнасилованную отцом девочку перевели на заочное обучение. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Гулшан Абдылдаева.

По ее словам, девочка училась в школе средне, уроки не пропускала. Беременность заметили врачи.

«Девочка замкнутая, никому о произошедшем не говорила, учителя не видели живота. У подростка болел живот, ее отвели к медикам, и только они выяснили, что она в положении. Девочка осталась сиротой, учится в девятом классе. По решению комиссии по делам детей ее перевели на заочное обучение», — сказала Гулшан Абдылдаева.

Напомним, что в Узгене милиционеры проводили подворовой обход и выявили беременную девочку. Оказалось, подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием.