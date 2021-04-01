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Происшествия

В Аксы родила семиклассница. Родители не знали о беременности дочери

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила семиклассница. Об этом 24.kg рассказал начальник районного отдела образования Талант Эмилбек уулу.

По его словам, школьница поступила в местную больницу в 4.00 и родила ребенка.

«Девочка учится в одной из школ Кара-Суйского айыл окмоту. Она была отличницей, участвовала в олимпиадах. Ходила до последнего срока своей беременности. При этом ни родители подростка, ни учителя не заметили ее беременность», — рассказал Талант Эмилбек уулу.

Он добавил, что на сегодня со стороны отдела образования и УВД проводятся соответствующие работы по выяснению обстоятельств произошедшего.

Состояние матери и ребенка удовлетворительное.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188462/
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