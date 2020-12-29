Половое просвещение подростков. Вице-премьер призывает к открытому разговору

В Кыргызстане в школах полового воспитания как такового нет. Об этом сообщила 24.kg вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, считается стыдным говорить о методах предохранения. «Но ни для кого уже не секрет, что 14-15-летние дети живут половой жизнью, а родители потом узнают и «падают в обморок». Так не лучше ли подростков просвещать о последствиях, методах предохранения, возможности забеременеть? Воспитывать молодых людей нужно ответственными, объяснять, что беременность — это не только женская проблема», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

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Она отметила, что на уровне совещаний с представителями Министерства образования и науки обсуждали возможность внедрения полового просвещения. Проблема не только в сопротивлении общественности, но и загруженности учителей, а также учеников.

«Ранние браки приводят к разводам, аборты могут повлечь за собой бесплодие. Очень много вещей, которые не соответствуют современным реалиям. Мы должны в корне, как нация, пересматривать подход ко многим вещам, быть более открытыми, обсуждать, с яслей и школы говорить о половой неприкосновенности несовершеннолетних. И родители должны принимать активное участие, заниматься самообразованием, чтобы не просто родить, а воспитать свободного гражданина нашего общества», — добавила она.

Ранее стало известно о беременности 15-летней девочки в Оше. У нее случился выкидыш.

В 2019 году в Кыргызстане зарегистрировали 479 родов и 62 аборта среди девочек-подростков.