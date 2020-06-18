Почти 500 родов среди девочек в год. Когда с детьми говорить о сексе

В 2019 году в Кыргызстане зарегистрировали 159 тысяч родов, из них 479 случаев среди девочек-подростков. Это довольно большая цифра, считают специалисты по репродуктивному здоровью.

Особенно их волнует то, что роды происходят и в 15 лет, и в 12. Кроме того, девочки калечат свое здоровье прерыванием беременности.

В 2019-м официально зарегистрировано 62 аборта среди подростков. Неофициальная статистика намного больше, полагают эксперты.

Часть случаев — это результат физического насилия, в том числе и со стороны близких людей. Общественность была шокирована инцидентом в селе Джаны-Джер Сокулукского района, когда отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Та родила от него сына, которого отдали в приемную семью. В Узгене девятиклассница забеременела после изнасилования родным отцом, который страдал психическим заболеванием.

«Но большинство случаев произошли из-за незнания или доказательства своей любви, веры в то, что молодые люди будут вместе навеки, желания показать свою самостоятельность», — сказала 24.kg замдиректора Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации (РЦУЗиМК) Жамиля Усупова.

Чем опасна ранняя беременность

Развитие организма заканчивается в 22 года, девочка же в 15-16 лет сама еще развивается. Ей нужны дополнительные витамины и минералы, чтобы организм мог дать полноценную жизнь другому.

Поэтому в подростковом возрасте часто беременность недоношенная, роды с осложнениями, бывают и случаи материнской смертности.

«При этом мы всегда говорим только о физической стороне вопроса, но ведь есть последствия и для психического здоровья, и в социальном плане. Молодые супруги не готовы оказывать друг другу поддержку, выполнять новые социальные роли. Они не понимают всех сложностей семейной жизни, материально зависимы от своих родителей, отсюда дополнительное психологическое давление. Это плохо сказывается на ментальном здоровье не только самой молодой пары, но и ребенка», — подчеркнула Жамиля Усупова.

В социальном аспекте девочке из-за ранней беременности и родов придется бросить учебу. Вряд ли она получит дальнейшее образование и найдет хорошую работу. Есть большая вероятность того, что ее будут подвергать стигматизации в обществе.

Для искоренения проблемы следует усилить просветительскую работу. Однако в школах эту тему зачастую отдают на самостоятельное изучение. Родители тоже неохотно занимаются половым воспитанием из-за сложности и деликатности темы.

Говорить с детьми как можно раньше

Кто и когда должен просвещать детей? Директор Кыргызского альянса планирования семьи Бактыгуль Бозгорпоева уверена: за воспитание детей ответственность в первую очередь несут их родители.

«В школах обучают математике и письму, многим другим предметам, им не до контрацептивов и абортов», — считает она.

Гигиене, по ее словам, нужно приучать с детского сада. А лет с десяти нужно говорить о половом созревании. «Дети сейчас быстро растут, менструации у девочек начинаются в 10-12 лет. Поэтому мама должна в этом возрасте рассказать дочери о критических днях, как использовать прокладки, как подмываться, предупредить о возможности забеременеть. Папа должен провести беседы с сыновьями. Главное, чтобы информация была достоверная», — отметила Бактыгуль Бозгорпоева.

Мы внедряли сексуальное образование в школах, но появились противники, заявившие, будто мы мотивируем детей заниматься сексом. На самом деле школьники живут половой жизнью и без нашей мотивации. Бактыгуль Бозгорпоева

Подключим учителей и работников медресе

По инициативе республиканского центра с 2015 года в учебный базисный план включили классные часы по здоровому образу жизни для учащихся 6-11-х классов. Упор в содержательной части делается на репродуктивное сексуальное здоровье.

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«Стараемся ежегодно обучать учителей. Если вдруг им сложно говорить с детьми на эту тему, то подготовлено 12 видеоуроков на русском и кыргызском языках. В университете имени Арабаева студенты педагогического факультета обязаны пройти уроки по здоровому образу жизни. В профтехлицеях тоже ведут такие уроки», — сказала Жамиля Усупова.

«Кроме того, разработано пособие по основам здоровья для медресе. Там подобные уроки проходят в рамках светского обучения с 2019 года. Обучаем имамов, говорим о предупреждении ранних браков и запрете на нике среди подростков», — добавила она.

Главное, чтобы в самих учебных заведениях это делали не просто для галочки, а дети действительно что-то узнали, поняли и запомнили.

Кто научит быть родителем?

«Раньше в Кыргызстане семейные ценности были довольно хорошо развиты. Но с распадом Советского Союза, из-за отсутствия нравственной идеологии, институт семьи потерял ценность. Все направлено на рыночные отношения, зарабатывание денег. Это, к сожалению, ставится в основу всей жизни», — сказала Жамиля Усупова.

У нас нигде не обучают тому, как быть отцом и матерью, не говорят о социальной нагрузке на них. Мы только говорим подросткам о том, что не надо рожать детей. Жамиля Усупова

«У подростков другой склад ума, они не понимают всех предстоящих сложностей. Живут сегодняшним и настоящим, не думают о том, что будет завтра, через 5-10 лет. Нужно говорить об этом, они должны видеть правильную для копирования модель семьи — дружные, уважительные отношения, где у каждого есть определенные обязанности. К сожалению, у нас очень много мигрантов, дети живут у бабушек-дедушек, родственников, которые не всегда хорошо о них заботятся», — добавила она.

«Конечно, основное предназначение человека — продолжение рода. Но мы должны жить счастливо, в семье, без насилия и дискомфорта», — резюмировала замдиректора РЦУЗ.