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Общество

В Аксы родила семиклассница. Уволена директор школы

Директор школы, в которой училась родившая ребенка семиклассница, освобождена от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщил руководитель районного отдела образования Талант Эмилбек уулу.

По его словам, проведено совещание. На нем вынесены выговоры директору, заместителю директора, заведующему по учебной части и социальному педагогу образовательного учреждения.

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«Четыре сотрудника, получившие выговор, пришли с заявлениями с просьбой уволить их по собственному желанию. Они объяснили это тем, что у них нет морального права продолжать работу. Я вернул заявления заместителю директора, заведующей по учебной части и соцпедагогу. Заявление директора принял», — рассказал Талант Эмилбек уулу.

Отметим, 1 апреля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила семиклассница. По словам главы районного отдела образования Таланта Эмилбек уулу, ни родители, ни преподаватели не знали о беременности школьницы.

Милиция начала расследование по факту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188679/
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