Ситуация на границе. Волонтеры объявили сбор средств у «Белого дома»

Активисты устроили акцию у «Белого дома». Они просят депутатов Жогорку Кенеша и других госслужащих пожертвовать деньги в помощь пострадавшим в Баткенской области.

«Как видите, некоторые депутаты жертвуют деньги, некоторые проходят мимо, не промолвив ни слова. Другие говорят, что уже перечислили часть своей зарплаты. Нам сказали не стоять здесь и идти в другое место. На собранные средства через акцию «Помощь баткенцам от народа» хотим построить детский сад в Баткене», — говорят волонтеры.

епутаты парламента во главе со спикером Талантом Мамытовым 2 мая посетили Лейлекскую районную больницу в Исфане. Н ародные избранники передали финпомощь военным, а также решили за счет личных средств восстановить несколько домов жителей, разрушенных в ходе приграничного конфликта.

Отметим, д

Нардепы Абдывахап Нурбаев и Каныбек Иманалиев попросили главу ПРООН помочь в восстановлении домов баткенцев.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.