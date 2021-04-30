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Общество

Расследование по делу Тилекмата Куренова окончено. Дело передано в суд

Расследование по делу активиста Тилекмата Кудайберген уулу (Куренова) окончено. Материалы переданы в суд. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, расследование досудебного производства в отношении Тилекмата Куренова по статьям 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти», 39-264 «Покушение на массовые беспорядки» и 39-192 «Покушение на подкуп голосов избирателей» УК КР окончено и передано в Свердловский районный суд Бишкека.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1.

26 апреля Бишкекский городской суд изменил меру пресечения активисту на домашний арест.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192382/
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