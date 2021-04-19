Минздрав утвердил пятый протокол лечения COVID-19. Аконита в нем нет

Утверждена пятая версия клинического руководства по COVID-19 приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 464 от 16 апреля 2021 года. Об этом 24.kg сообщила главный внештатный клинический фармаколог ведомства, доктор медицинских наук Аида Зурдинова.

По ее словам, лечение аконитом (иссык-кульским корнем) руководством не предусмотрено.

Отметим, что ранее министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что в пятый протокол внесут упоминание об аконите.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако сегодня в аккаунтах президента Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.