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Общество

В Чолпон-Ате реконструируют парк Победы

Фото Юрия Кузьминых. Реконструкция парка Победы в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате приступили к капитальной реконструкции парка Победы. К началу курортного сезона полностью обновленная зона отдыха примет первых посетителей.

— В этом году закончился срок аренды нашего парка Победы. Коммерсанты не придали надлежащего вида любимому месту отдыха горожан. В отношении них много нареканий. Поэтому продлевать аренду мы не стали. Объявили новый тендер. К нам на Иссык-Куль пришел хороший инвестор. Он должен провести полную реконструкцию всей парковой зоны. По плану в ближайшее время появятся не только новые детские аттракционы, но инсталляции животных, обитающих в регионе, — рассказал мэр города Талант Сарбагышев.

Открытие парка намечено на первое июня.

На объект стянута тяжелая техника. Рядом с обелиском Победы вырыли несколько огромных котлованов. Строители залили фундамент и готовятся к монтажу аттракционов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190360/
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