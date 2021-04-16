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Общество
Сюжет: COVID-19

Эксперт рассказала, почему нельзя лечиться иссык-кульским корнем

Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова рассказала 24.kg, почему нельзя лечиться иссык-кульским корнем.

По ее словам, действие, эффект аконита (иссык-кульский корень) полностью не определены из-за его чрезвычайной токсичности даже в малых дозах. «Это растение относится к сильнейшим, малоизученным ядам. Оно уже унесло много жизней. Все кыргызы знают об этом корне — уу коргошун. В самом названии присутствует слово «яд», — сказала Бермет Барыктабасова.

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«Все, что делают медики, они записывают в историю болезни пациента. Если не записывают, то прокуроры разбираются, почему они этого не сделали. История болезни пишется для судмедэкспертов и прокуроров, чтобы выяснить, чем человек болел и от чего умер. Лечащие врачи знают о своей ответственности за назначения. Мы с общественниками прошлись по СИЗО, ИВС и колониям и нигде не слышали об использовании иссык-кульского корня от COVID-19. «Правда» просочилась бы, если корень принимали бы тысячи человек», — добавила она.

Бермет Барыктабасова напомнила о заявлении министра здравоохранения о том, что он отвечает за все последствия от вакцинации против коронавируса. «Пусть отвечает головой и за последствия с аконитом», — считает она.

Уголовный кодекс содержит статьи о незаконном врачевании и вреде здоровью, неважно, для «зайналиевщины» или «средства от министра».

Бермет Барыктабасова

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190321/
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