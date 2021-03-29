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Общество
Сюжет: COVID-19

Кто будет отвечать за возможные побочные эффекты от вакцины, сказали в Минздраве

«За возможные побочные последствия от вакцинации от коронавируса будут отвечать правительство, Минздравсоцразвития и я, как министр», — об этом на брифинге, посвященном началу первого этапа вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, вакцину могут получать лица, достигшие 18 лет. «Противопоказания только у тех, у кого есть аллергия. Других противопоказаний нет. Если есть хронические заболевания, более старшего возраста, наоборот, надо делать. Потому что после вакцинации заболевание будет проходить более легко», — сказал он.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова добавила, что после вакцинации человек 30 минут должен находиться под наблюдением. «В течение трех дней будем поддерживать контакты с вакцинированными. Кроме того, Минздрав разработал клинический протокол по побочным проявлениям иммунизации. Каждый вакцинированный получит памятку, в ней есть полная информация, какие могут быть побочные эффекты и куда он может обратиться», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187915/
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