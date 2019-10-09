Лжелекарь Хашим Зайналиев вернулся в Кыргызстан и хочет дальше врачевать

В соцсетях распространяется информация о том, что лжелекарь Хашим Зайналиев вернулся в Кыргызстан. Он не оставляет попыток продолжить заниматься врачеванием.

Ранее сообщалось, что лжелекарь покинул страну и уехал в Оман.

В Facebook появилось обращение к государственным органам, в котором Хашим Зайналиев пишет, что из-за решения суда не может помочь онкологическим больным.

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Он обвиняет Минздрав и фармацевтов в зависти и жадности, из-за которых ему не дают работать. Лжелекарь утверждает, что он может помочь тем, от кого отказались врачи.

Напомним, что в ноябре 2018 года в детское отделение Национального центра онкологии и гематологии в тяжелом состоянии поступила девочка. Выяснилось, что родители вместо традиционного лечения в больнице водили ее к знахарю, вследствие чего произошли осложнения.

Отметим, что жалобы на знахаря Хашима Зайналиева поступают с 2016-го. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов. Милиция прекратила возбужденное в отношении него уголовное дело, так как не было заявления потерпевшей стороны. В апреле 2019 года Бишкекский городской суд запретил лжелекарю заниматься медицинской деятельностью, после чего он уехал в Оман.

На итоговой пресс-конференции президента в прошлом году журналисты задавали вопрос о бездействии властей в отношении Хашима Зайналиева. Сооронбай Жээнбеков тогда ответил: «У него отобрали лицензию, и им занимается милиция».

Стоит заметить, что соответствующей лицензии у лжеврача Хашима Зайналиева никогда не было.