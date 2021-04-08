Убийство Айзады Канатбековой. Возле здания МВД проходит митинг

В Бишкеке возле здания МВД проходит митинг против насилия над женщинами. Он организован после известия об убийстве Айзады Канатбековой. Напомним, ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

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На пересечении бульвара Эркиндик и улицы Фрунзе собралось свыше 100 человек.

Они держат плакаты с надписями: «Преступление должно быть наказано»; «Нет дороги ала качуу»; «Власть вершит фемицид».

Участники акции протеста требуют, чтобы министр внутренних дел вышел к ним для диалога, а также чтобы ужесточили наказание за похищение человека с целью вступления в брак.

Среди митингующих звучат также призывы к отставке главы МВД.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.