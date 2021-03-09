Скандал в Оперном. Артисты не рабы, или Что переполнило чашу терпения

Скандал в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета набирает обороты. Каждая сторона уверена в своей правоте. Артисты же намерены до конца отстаивать свои права. Корреспондент 24.kg выслушала мнения всех участников конфликта.

Испорченное настроение

Невольными заложниками скандала стали зрители, купившие билеты на балет «Лебединое озеро» с участием российских звезд Екатерины Первушиной и Сергея Мануйлова.

Спектакль, состоявшийся 6 марта, сначала отложили на 40 минут. Затем на сцену вышли артисты местной труппы и без объяснения причин заявили об отказе работать. Часть зрителей посчитала такой поступок недопустимым и неуважительным по отношению к присутствующим. Другая часть отнеслась с пониманием и продолжила ждать. Билеты были недешевыми.

Позже спектакль все-таки состоялся, на сцену вышли студенты Бишкекского хореографического училища (БХУ) имени Чолпонбека Базарбаева, солист балета — Тилек Кийизбаев. Оркестр тоже полностью отработал.

«Мы воспитываем служителей храма искусства, стараемся донести до детей понимание, что зритель ни в чем не виноват. Я понимаю, что у артистов, возможно, был крик души, но считаю, что они не должны были так поступать. Они могли выйти к общественности в костюмах, объяснить ситуацию, но оттанцевать, а руководство театра должно было выслушать сотрудников», — поделилась своей точкой зрения директор училища Жамиля Туляева.

Терпение кончилось

Что же стало последней каплей? «Использование репертуарного бюджетного спектакля в коммерческих целях, а также отсутствие трудового соглашения с артистами балета, оркестра и всего технического персонала. Этот вопрос поднимался годами при последних трех директорах. Это не было спланированной провокацией. Руководство театра мы осведомили письмом за день до спектакля», — объяснила группа артистов.

«Ни копейки ни артистам балета, ни музыкантам не платят под предлогом того, что это «ваш театр, ваша работа». Все просьбы решить эти вопросы и вернуться в цивилизованное русло, как принято во всем мире, ни к чему не приводят. Полное игнорирование. Руководство театра не хочет ничего делать», — добавил педагог-репетитор театра, заслуженный артист КР Досмат Садыркулов.

Экономисты, по его словам, посчитали доход от гастрольных спектаклей. Получается около $15-20 тысяч. Куда и на что идут деньги?

Артистам грозят только репрессиями: замолчи и работай либо будешь уволен или отстранен от партии. Досмат Садыркулов

«За день до спектакля коллектив письменно предупредил руководство. Артисты не хотели подводить зрителей и предлагали решить все мирно. На встречу приглашали и представителей ОФ «Радужка» — организатора балета. Никто не пришел, платить не хотел. Буквально за полчаса до спектакля позвонил директор театра, который находился в Оше по семейным вопросам, и пообещал перечислить 50 тысяч сомов в понедельник. Артисты ответили, что не доверяют ему и выходить не будут. ОФ предложил 60 тысяч сомов, а затем и 100 тысяч. Но директор начал угрожать, что всех уволит и подаст на них в суд. Артисты восприняли это в штыки и отказались участвовать в коммерческих спектаклях ни за какие деньги», — пояснил педагог.

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Он признал, что по отношению к зрителям получилось некрасиво, но «нарыв зрел давно». Однако ни нынешний директор, ни предыдущий, никто из министров культуры не хотели решать проблему.

«Я тоже уговаривал труппу выйти на сцену, ведь зрители не виноваты в наших проблемах, они хотят получить удовольствие. Но нарыв лопнул. До этого довели не артисты, а руководство театра — своим отношением, угрозами и оскорблениями», — добавил Досмат Садыркулов.

По словам самих работников театра, руководство сейчас угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Будем защищаться. Мы не крепостные рабы, чтобы работать под страхом увольнения. Досмат Садыркулов

У каждого свои интересы

Председатель ОФ «Радужка» Сагида Джумабекова заявила , что заключать договор с каждым артистом нереально. «Мы заключаем договор с театром, выполняем все свои обязательства добросовестно, оплачиваем аренду в кассу, а дальше театр сам распоряжается средствам. Мы не можем что-то ему диктовать», — прокомментировала она ситуацию, признавшись, что до сих пор в шоке.

«Театр — лицо страны. Артисты — это люди высокого уровня. Где интеллигентность? Должна же быть ответственность у каждого человека, патриотизм», — негодовала она.

Директор Театра оперы и балета, народный артист КР Керим Турапов удивлен поступком своих сотрудников. По его словам, больше половины отказавшихся только недавно «умоляли, чтобы их взяли на работу».

Он считает артистов избалованными: «Выступают всего два раза в месяц, хотя должны чаще. Они привыкли так. Дополнительные деньги просят. Но я не могу нарушать финансовую часть. Повышение зарплаты не от меня зависит. Они прекрасно знают, что нужно обращаться в правительство. Минкультуры тоже знает ситуацию. Сегодняшнее экономическое положение, наверное, не позволяет этого сделать».

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«Балетные артисты до пандемии уезжали на несколько месяцев на заработки, увольняются целыми труппами, по 15 человек, потом возвращаются. Мы вынуждены их снова принимать на работу: не хватает же кадров. Мне кажется, все они чуть-чуть избалованные», — заявил Керим Турапов.

Условия в учреждении, по его мнению, созданы отличные: зимой тепло, летом — кондиционеры, прекрасный балетный зал, идеальная гримерная. «Театр — 15 тысяч квадратных метров. Каждый день что-то нужно, элементарно — на туалетную бумагу, поэтому нужен спецсчет», — добавил Керим Турапов.

По словам директора хореографического училища Жамили Туляевой, многие театры за рубежом перешли на эффективный наем, когда помимо стандартной зарплаты артисты получают оплату за количество выходов на сцену. В Трудовом кодексе КР эта норма не доработана.

«В спектаклях больше всего страдает среднее звено и корифеи. Они за мизерную зарплату от и до все спектакли танцуют. Во многих театрах есть партнеры, фонды, за счет сотрудничества с которыми доплачивают артистам, обеспечивают их жильем и так далее. Сейчас нет таких спонсоров, которые просто будут вкладывать в театр деньги, должно быть взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнула она.

В рабском положении сегодня все бюджетники — и врачи и учителя. Протест артистов балета это та самая капля, которая переполнила чашу терпения. Опасный звонок. Услышат ли его?