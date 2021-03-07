Скандал в оперном. Директор удивлен поступком артистов

Директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета, народный артист КР Керим Турапов удивлен поступком артистов, отказавшихся накануне выступать с российскими звездами. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, больше половины отказавшихся только недавно «умоляли, чтобы их взяли на работу». «Я удивлен, не понимаю такого поведения. Требовали сверху деньги, им принесли, но они не взяли и отказались выйти на сцену. Закрылись в кабинете, с кем-то советовались, видимо. Это умышленный поступок», — сказал Керим Турапов.

Директор театра отметил, что зарплаты у артистов действительно небольшие — от 8 до 15 тысяч сомов.

«Молодые после училища за III категорию получают около 8 тысяч сомов, через некоторое время их повышают до II категории и так далее. Большинство сотрудников получают 12-13 тысяч сомов на руки. За звание народного артиста есть надбавка в 5 тысяч сомов, заслуженного — 2,5 тысячи», — сказал Керим Турапов.

Он напомнил, что возглавил учреждение не так давно. Но за это время артисты уже поднимали вопрос повышения зарплаты. «Но это не от меня же зависит. Они прекрасно знают, что нужно обращаться в правительство. Минкультуры тоже знает ситуацию. Сегодняшнее экономическое положение, наверное, не позволяет этого сделать. У всех культурных учреждений (областные драмтеатры, филармония) по Кыргызстану единый тариф», — резюмировал Керим Турапов.

Напомним, накануне балет «Лебединое озеро» отложили на 40 минут, после чего на сцену вышли артисты местной труппы и заявили, что не будут работать с российскими звездами. В соцсетях появилась информация о том, что это может быть связано с несправедливой оплатой труда.

Организаторы спектакля заявили, что это была спланированная провокация.