15:01
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Скандал в оперном. Директор удивлен поступком артистов

Директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета, народный артист КР Керим Турапов удивлен поступком артистов, отказавшихся накануне выступать с российскими звездами. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, больше половины отказавшихся только недавно «умоляли, чтобы их взяли на работу». «Я удивлен, не понимаю такого поведения. Требовали сверху деньги, им принесли, но они не взяли и отказались выйти на сцену. Закрылись в кабинете, с кем-то советовались, видимо. Это умышленный поступок», — сказал Керим Турапов.

Директор театра отметил, что зарплаты у артистов действительно небольшие — от 8 до 15 тысяч сомов.

«Молодые после училища за III категорию получают около 8 тысяч сомов, через некоторое время их повышают до II категории и так далее. Большинство сотрудников получают 12-13 тысяч сомов на руки. За звание народного артиста есть надбавка в 5 тысяч сомов, заслуженного — 2,5 тысячи», — сказал Керим Турапов.

Он напомнил, что возглавил учреждение не так давно. Но за это время артисты уже поднимали вопрос повышения зарплаты. «Но это не от меня же зависит. Они прекрасно знают, что нужно обращаться в правительство. Минкультуры тоже знает ситуацию. Сегодняшнее экономическое положение, наверное, не позволяет этого сделать. У всех культурных учреждений (областные драмтеатры, филармония) по Кыргызстану единый тариф», — резюмировал Керим Турапов.

Напомним, накануне балет «Лебединое озеро» отложили на 40 минут, после чего на сцену вышли артисты местной труппы и заявили, что не будут работать с российскими звездами. В соцсетях появилась информация о том, что это может быть связано с несправедливой оплатой труда.

Организаторы спектакля заявили, что это была спланированная провокация.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185689/
просмотров: 2274
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в оперном. Организатор спектакля считает это спланированной провокацией
Скандал в оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Звезды мирового балета в Бишкеке. Зрителей ждет балет «Лебединое озеро»
В Бишкеке состоится премьера балета «Ночь перед Рождеством»
140-летие балерины. В Бишкеке показали редкие кадры с выступлений Анны Павловой
Стоит ли назначить премьер-министру зарплату в 5 тысяч 600 сомов? Опрос
Работники детских садов Бишкека жалуются на понижение заработных плат
Полтора миллиона сомов не выплатило ОсОО «Коперникус» своим работникам
Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату. Комментарий директора
Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату целый год. Просят помощи
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Скандал в&nbsp;оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
14:39
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы
14:35
Местные выборы. На мандаты горкенеша Бишкека претендуют 2 тысячи кандидатов
14:26
Местные выборы. ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям активиста
13:43
Местные выборы. Жалоба активистов на ТИК Бишкека не подтвердилась