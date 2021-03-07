Скандал в оперном. Организатор спектакля считает это спланированной провокацией

Попытка сорвать балет «Лебединое озеро» с участием звезд русского балета — спланированная провокация. Об этом 24.kg сообщила председатель ОФ «Радужка» Сагида Джумабекова.

По ее словам, сейчас фонд составляет акт и намерен предъявить Театру оперы и балета свои претензии.

Напомним, накануне спектакль отложили на 40 минут, после чего на сцену вышли артисты местной труппы и заявили, что не будут работать с российскими звездами. В соцсетях появилась информация о том, что это может быть связано с несправедливой оплатой труда.

«Мы — юридическое лицо и не имеем права заключать договор с каждым артистом. Это просто нереально. Мы заключаем договор с театром, платим завышенную аренду, выполняем все свои обязательства добросовестно. Местная труппа потребовала заплатить перед спектаклем 70 тысяч сомов. Мы согласились, принесли деньги, но и тогда артисты не выступили. Они не были готовы к спектаклю», — прокомментировала инцидент Сагида Джумабекова.

Это была заранее спланированная акция. Сагида Джумабекова

«По договору мы оплачиваем аренду в кассу театра, а дальше театр сам распоряжается средствами. Мы не можем что-то ему диктовать. Позже за кулисами артисты заявили, что не имеют претензий к нашему фонду, а вопросы — к руководству театра из-за маленьких зарплат. Тогда почему они так поступили именно перед этим спектаклем с участием российских артистов, а не раньше? На «Жизели», к примеру, или на других спектаклях? Ведь это не первое выступление этого сезона», — задалась она вопросами.

«Спектакль все-таки состоялся. Некоторые артисты не поддались на провокацию и вышли на сцену. Российские звезды станцевали очень хорошо. Они в шоке от такого поведения. Нельзя так относиться к зрителю», — резюмировала Сагида Джумабекова.