Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты

Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты-третьекурсники Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева. Об этом 24.kg сообщила директор училища Жамиля Туляева.

По ее словам, почти весь третий курс уже трудоустроен, но не на полную ставку.

«Перед госэкзаменами студенты очень загружены, поэтому наш педсовет был против того, чтобы они работали. Тем не менее мы пошли навстречу театру, разрешили выступать. В плане практики это хорошо, но вчера студенты внезапно получили большой стресс и нагрузку. Им пришлось заменить артистов балета. Наши студенты — еще дети, им по 16-18 лет. Они физически не готовы к такому. На подработку отпускаем только успевающих. Если дети начинают отставать от учебы, мы их можем отозвать. Обучение — это основное», — сказала Жамиля Туляева.

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Она подчеркнула, что перед госэкзаменами училище будет отзывать своих студентов. «У некоторых из-за нагрузки ухудшилось здоровье. Кроме того, студентов оформили с нарушениями, не было трудового договора. Это дети, не надо их так обманывать. Вообще, всем артистам, прежде чем выходить на сцену, нужно посмотреть на свой трудовой договор», — посоветовала Жамиля Туляева.

Напомним, накануне балет «Лебединое озеро» отложили на 40 минут, после чего на сцену вышли артисты местной труппы и заявили, что не будут работать с российскими звездами. В соцсетях появилась информация о том, что это может быть связано с несправедливой оплатой труда.

Организаторы спектакля заявили, что это была спланированная провокация.