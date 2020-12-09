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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Возле здания Жогорку Кенеша проходит митинг против референдума

В Бишкеке возле здания Жогорку Кенеша проходит митинг против референдума по выбору формы правления. На акцию протеста собралось восемь человек.

Они держат плакаты с надписями: «Смена Конституции нужна коррупции», «Референдум не нужен, нужно менять чимкириков».

Протестующие заявляют, что нынешний созыв парламента нелегитимен, поэтому не вправе принимать законопроект «О референдуме».

Отметим, что ранее нардепы в первом чтении приняли законопроект «О референдуме». В момент голосования регистрацию прошли 63 депутата. Четверо нардепов — Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176039/
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