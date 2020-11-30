12:04
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Эксперты предлагают вернуться к Конституции 1993 года

В Кыргызстане проводит заседание комитет-93. В его состав входят экс-спикер парламента Зайнидин Курманов и бывший председатель Конституционного суда Чолпон Баекова. На заседании присутствует также экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

На заседании принято обращение. В нем указано, что в КР вновь рассматриваются вопросы о выборе формы правления, общественном устройстве и базовых правах человека.

Один из участников Замир Абдыкадыров считает, что ныне развернутые дискуссии погружают страну в еще больший хаос. Поэтому было бы правильным и продуктивным сейчас, оставив все споры и разногласия, вернуться к Конституции, принятой 5 мая 1993 года, так как она предусматривала баланс сил.

«Возможно, она была неидеальной, но в целом это был Основной закон, принятый действительно на базе всех законных процедур и обеспечивающий все основные возможности для успешного развития страны», — отметил Замир Абдыкадыров.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174906/
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
КС хочет ужесточить наказание за распространение порочащей честь информации
Редакция новой Конституции. Юристы обнаружили серьезные риски в поправках
Если пойман с поличным. Члены КС определились, когда депутата могут привлечь
Лишать депутатов мандатов за десятидневный прогул предложили члены КС
Абсолютный иммунитет для депутатов. Не все члены КС согласны
Член КС предложил ввести абсолютный иммунитет для депутатов
Редакция новой Конституции. Медиасообщество просит отозвать проект
Редакция новой Конституции. ЕС приветствует заключение Венецианской комиссии
США приветствуют обращение кандидатов в президенты перенести референдум
Увеличить возраст кандидатов в депутаты в ЖК с 21 до 25 лет предложили члены КС
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
В&nbsp;ГКНБ заинтересовались информацией об&nbsp;агрессии в&nbsp;соцсетях сторонников Жапарова В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Жапарова
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
30 ноября, понедельник
11:58
В Бишкеке задержали 18-летнего парня за незаконное хранение оружия В Бишкеке задержали 18-летнего парня за незаконное хран...
11:49
Живу для народа. Камчыбек Ташиев поблагодарил сторонников за переживания
11:47
Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым
11:47
КС хочет ужесточить наказание за распространение порочащей честь информации
11:39
Эксперты предлагают вернуться к Конституции 1993 года