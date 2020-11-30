Эксперты предлагают вернуться к Конституции 1993 года

В Кыргызстане проводит заседание комитет-93. В его состав входят экс-спикер парламента Зайнидин Курманов и бывший председатель Конституционного суда Чолпон Баекова. На заседании присутствует также экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

На заседании принято обращение. В нем указано, что в КР вновь рассматриваются вопросы о выборе формы правления, общественном устройстве и базовых правах человека.

Один из участников Замир Абдыкадыров считает, что ныне развернутые дискуссии погружают страну в еще больший хаос. Поэтому было бы правильным и продуктивным сейчас, оставив все споры и разногласия, вернуться к Конституции, принятой 5 мая 1993 года, так как она предусматривала баланс сил.

«Возможно, она была неидеальной, но в целом это был Основной закон, принятый действительно на базе всех законных процедур и обеспечивающий все основные возможности для успешного развития страны», — отметил Замир Абдыкадыров.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.