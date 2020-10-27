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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Акимов двух районов Бишкека Балбак Тулобаев тоже попросил покинуть должности

Акимы двух районов Бишкека написали заявления об увольнении. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в муниципалитете.

По их данным, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности после того, как их об этом попросил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Ранее и. о. градоначальника попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Сам Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. мэра сегодня вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170987/
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