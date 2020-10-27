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Власть
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Виктория Мозгачева опровергла слова и. о. мэра о добровольном уходе

«Нас с Алымбеком Абдылдаевым попросили освободить кресла вице-мэров», — об этом 24.kg сообщила экс-замглавы муниципалитета Виктория Мозгачева.

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По ее словам, и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

«Мы по-человечески отнеслись к этому. Не будем же воевать за эти кресла. Когда я зашла к нему, попросила, чтобы он пересмотрел свою политику в плане увольнений, но он мне ответил: «Удачи». Никто меня не уговаривал остаться в должности», — рассказала она.

Алымбек Абдылдаев также сообщал, что его попросили сегодня прийти на работу и написать заявление об увольнении.

Ранее Балбак Тулобаев рассказал 24.kg, что оба заявления от своих замов для него были полной неожиданностью. Он уговаривал подчиненных остаться на своих должностях.

Накануне Балбак Тулобаев покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии Бишкека.

Вчера же исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров предложил пост Балбаку Тулобаеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170978/
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