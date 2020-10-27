С чего начал новый и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев? С увольнения двух замов

Вновь назначенный указом исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова и. о. мэра Бишкека сегодня утром был представлен аппарату муниципалитета. Спустя два часа свою работу на новом посту он начал с увольнений.

Как сообщили 24.kg в мэрии, Балбак Тулобаев попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.

Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ.

Чиновники муниципалитета считают, что назначенец Садыра Жапарова должен решить основную на сегодня проблему — успокоить митингующих сторонников новой власти, активисты которой требовали себе должности.

Первые назначения Балбака Тулобаева либо подтвердят эти предположения, либо опровергнут.