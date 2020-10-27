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Власть
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Балбак Тулобаев рассказал, как покинули свои посты два вице-мэра Бишкека

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев опровергает, что, придя на должность, первым делом уволил вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.

Отвечая на вопросы 24.kg, глава города отметил, что вице-мэр, курирующий ЖКХ, сам пришел к нему в кабинет и уведомил о решении уволиться.

«Алымбек Абдылдаев пришел и сказал, что решил уволиться, что написал заявление. Я даже не знал, что он болеет. Я спросил, может останешься, время трудное, надо работать. Но он отказался», — рассказал Балбак Тулобаев.

По его словам, буквально следом к нему зашла вице-мэр, курирующая социальную сферу, Виктория Мозгачева и тоже проинформировала о своем решении уйти с поста.

«Я ее тоже уговаривал остаться. Сказал, что она работает хорошо. Что у меня нет никаких претензий. Что надо сейчас нам всем вместе продолжить работу, потому что период не из легких впереди — зима, ОЗП, вторая волна коронавируса. Виктория Андреевна сказала, что это ее решение, что не имеет морального права продолжать работу», — добавил и. о. мэра Бишкека.

Балбак Тулобаев признался, что оба заявления от своих замов для него были полной неожиданностью.

«Я пытался отговорить, но не смог», — сказал он.

По словам и. о. градоначальника, сейчас он рассматривает кандидатуры на посты вице-мэров и решение будет принято в самое ближайшее время. Балбак Тулобаев не стал называть имена претендентов, обещая проинформировать прессу сразу после принятия решения.

Накануне Балбак Тулобаев покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии Бишкека.

Вчера же исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров предложил пост Балбаку Тулобаеву.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170970/
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