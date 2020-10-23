Борьбу с коронавирусом Торохан Жунусбеков намерен переложить на вице-мэров

Приоритетное направление претендента на пост мэра Бишкека Торохана Жунусбекова — борьба с коррупцией. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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По его словам, коррупция сейчас процветает во многих направлениях. Однако, какое управление конкретно замешано в коррупционных схемах, сказать не смог.

На вопрос о том, как Торохан Жунусбеков планирует бороться с пандемией коронавируса, претендент на пост мэра ответил: «У меня есть вице-мэр Алмаз Бакетаев. Я обращусь к нему, и мы вместе будем решать вопрос».

Торохан Жунусбеков планирует сесть в кресло вице-мэра в понедельник 26 октября. Он не согласен работать с Нариманом Тюлеевым, так как последний пишет в соцсетях о нем ложь.

«Если я буду и. о. мэра, я подготовлю приказ о том, чтобы уволить Наримана Тюлеева», — заявил Торохан Жунусбеков.

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.