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Власть

Нариман Тюлеев вернулся в мэрию Бишкека. Стал первым вице-мэром

Нариман Тюлеев назначен первым вице-мэром Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал градоначальник Азиз Суракматов. Ранее эту должность занимал Алмаз Бакетаев, теперь он назначен вице-мэром по вопросам ЖКХ. В свою очередь Алимбек Абдылдаев стал советником мэра.

Напомним, что Нариман Тюлеев в 2008-2010 годах был мэром Бишкека. В 2013-м его приговорили судами всех инстанций к 11 годам лишения свободы. Он был признан виновным по статье «Коррупция». Экс-градоначальнику вменялись и махинации с земельными участками. Нариман Тюлеев вышел по амнистии в 2016 году. 

Как сообщил 24.kg сам Нариман Тюлеев, в августе 2020 года по решению Ленинского райсуда судимость с него сняли. 

24.kg
Фото 24.kg. Решение суда о снятии судимости

Ссылка: https://24.kg/vlast/169945/
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