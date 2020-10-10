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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков

ГКНБ задержал Алмазбека Атамбаева, Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, они задержаны на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

«В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — отметили в ГКНБ.

Напомним, Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168693/
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