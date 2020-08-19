Возврат обычного режима обучения в школе: за и против

До начала нового учебного года осталось две недели. В традиционном режиме разрешили обучаться только первоклассникам. Остальным придется грызть гранит науки дистанционно. Многие выступают против онлайн-уроков. Тем более что заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией снизилась.

Возможен ли сейчас возврат обычного формата обучения в школе? 24.kg выслушало мнения учителей и директоров школ, родителей учащихся, а также чиновников.

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Любовь Ем, директор бишкекской школы № 8:

— Конечно, нам хочется вернуться к обычному режиму, видеть детей в классах. Но очень страшно за учителей. Дети — носители инфекции. Представляете, если в школе будет обучаться 1,5 тысячи детей? У нас чуть меньше половины пожилых учителей из группы риска. Хотя и у молодых педагогов есть семьи, пожилые родители. Учителя, которые переболели, признались, что это страшная болезнь. С учетом сложной ситуации, наверное, принято верное решение.

— Первоклассники ведь тоже могут быть носителями.

— Да, но им нужно привить первые навыки, чтобы правильно научились писать, читать. В ходе онлайн-обучения это просто невозможно. Поэтому нам разрешили вести письмо, математику и чтение, а остальное (музыка, физкультура) — дистанционно для меньшего контакта.

— Сколько ваших учеников не имеют гаджетов и доступа к интернету?

— Телевизоров нет у четырех школьников, мы подготовили список. А доступ к интернету имеют все дети. Обратная связь с учителем в IV четверти была. Учителям пришлось работать больше обычного. Поэтому и говорим, что в этом плане сложнее обучать детей. Но пока ситуация такая.

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Аскар Турдуниязов, директор школы-лицея № 76, Бишкек:

— Если будет вторая волна заболеваемости, то, естественно, следует строго соблюдать санитарный режим. Для первоклассников мы подготовили все, что нужно. Поговорили с родителями, чтобы они обеспечивали масками и санитайзерами, чтобы дети постоянно мыли руки и соблюдали дистанцию в классах строго на 1,5-2 метра. Это мы обеспечим: у нас всего один класс-комплект, 20 детей.

Мы даже не старались набрать больше. В школе капитальный ремонт, начать его обещают девятый год. Мы частично закрылись, скоро сентябрь, а мы все на мертвой точке.

— Жалоб от родителей на онлайн-обучение было много весной?

— Конечно, неудобства есть. Учитель должен учить детей, к каждому школьнику нужен индивидуальный подход. У родителей другие заботы — зарабатывать на жизнь, кормить детей. Каждый должен заниматься своим делом.

Честно скажу, меня дистанционное образование не устраивает. Дети не получат полноценных качественных знаний. Это просто для галочки. Аскар Турдуниязов

Какая это учеба? Если мы будем так продолжать, то не знаю, кем станут наши дети. Необразованное, потерянное поколение... Неквалифицированные строители, врачи, учителя и так далее.

Сабиржан Абдикаримов, министр здравоохранения:

— Пока учеба невозможна: эпидемиологическая обстановка не позволяет. Учиться будут только первые классы с максимальным соблюдением социальной дистанции и всех правил. Это решение республиканского штаба.

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Учитель начальных классов одной из школ города Таласа (имя просил не указывать):

— Если честно, я даже не знаю, как быть. Школы переполнены в несколько раз, в классах — по 40 детей. Как их всех разделить, обеспечить санитайзерами? Учитель должен видеть глаза детей, наладить контакт. Как быть тем, у кого новый класс, незнакомые дети? Хорошо, если родители помогут с онлайн-обучением, а если нет? Ребенок все забросил и пошел гонять футбол.

Дистанционка — это не учеба. Почти полгода у детей уже украли. Сейчас еще просидим немного, пока вторая волна заболеваемости пройдет, и выпадет целый год.

Мы растим безграмотность, потом не нагоним, на это уйдут десятилетия. Потеряем детей.

— Учителя готовы работать?

— Солидная часть коллектива уже переболела. Я бы пошел, за IV четверть зрение сильно упало. Тогда было два класса, а с сентября — три. Нужно проверить онлайн 120-130 работ. Даже боюсь начинать. Кстати, базисным учебным планом в четвертых классах утверждено шесть часов в неделю по математике, а телеуроков было всего два. О каком качестве можно говорить?

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Иван Иванов, учитель физкультуры школы в селе Джаны-Джер:

— Возврат возможен, если большинство родителей согласится и дети будут соблюдать все нормы (дистанция, проверка температуры, антисептики). Учителя многие только за.

Я уже возобновил тренировки по футболу. Измеряю в начале и конце температуру у детей, все пользуются антисептиком, у каждого своя вода для питья. Соблюдаем все требования.

Анара Токоева, мать восьмиклассника:

— Хорошо тем, кто дома сидит. А кто работает? Лучше пусть дети будут под присмотром школы, знания получают, чем дома перед телевизором. На улице, кстати, ребятня контактирует друг с другом, никто маски не носит, дистанцию не соблюдает. Пусть тогда опять город закрывают, вводят ЧП и наказывают нарушителей режима. Все живут, словно нет никакой опасности. Смысл детей дома держать?

Медработники переболели и вернулись на работу. Многие учителя и дети тоже переболели. Почему им нельзя в школу?

Однозначно чиновники на себя ответственность не возьмут, если в школах, садах и вузах массово заболеют дети. Поэтому и придумать ничего лучше не могут. Анара Токоева

Мария Кушубакова, врач отдела гигиены детей и подростков департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора:

— Ситуация сложная. Школы в городах и областных центрах всегда были переполнены. Если разуплотнять, потребуется в два-три раза больше классных кабинетов. Школа не справится.

Изначально мы планировали, что обучаться будут 1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы, но эпидситуация, особенно в Бишкеке, не очень благополучная. Тем более осенью ожидаем вторую волну коронавирусной инфекции, а потом поднимется грипп и ОРВИ. Мы не можем предсказать ситуацию заранее, поэтому оставили только первые классы.

При этом в классе будет не более 15 детей. Они обязаны носить маски и менять их каждые два часа. Учителей это тоже касается.