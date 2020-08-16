Учеба на дистанционке. Как подготовиться морально

Учебный год во многих школах начнется в дистанционном режиме. Это значит, родители учеников, особенно начальных классов, и дети испытают дополнительные трудности.

Редакция 24.kg спросила у психолога Айгуль Аликановой, как перевести школьника на дистанционку без стресса для него и родителей.

— Как подготовиться к дистанционному обучению? Что должны сделать родители в первую очередь?

— Надо подготовить рабочее место, где ребенок сможет заниматься. Было бы неплохо, если рядом сможет находиться и родитель, особенно если речь о первокласснике, чтобы они могли при необходимости помочь, подсказать.

Если нет возможности оборудовать место так, чтобы никто не мешал, то необходимо попросить других членов семьи в учебное время не отвлекать школьника, вести себя тише.

Перед началом обучения, особенно если ребенок идет в первый класс, с ним необходимо поговорить, объяснить, как будет проходить учеба. Айгуль Аликанова

Расскажите, что заниматься, видеть других учеников и учительницу он сможет через компьютер, смартфон. Ребенок должен быть готов.

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Нужно изучить платформы, на которых будет проходить обучение. Сейчас много статей по этому поводу. Возможно, учителя вышлют руководство. Родители должны понимать технические особенности платформ, чтобы могли помочь ребенку разобраться или наладить связь. Можно попробовать в них пообщаться, например, с родителями других учеников, родственниками, чтобы ребенок немного потренировался.

Если на смартфоне, компьютере, которые будет использовать ребенок, установлены приложения, стоит отключить уведомления. Они будут мешать, отвлекать ученика, а потом ему будет сложно сосредоточиться.

— Должны ли родители устроить тотальный контроль над ребенком или же позволить ему учиться самостоятельно?

— Контроль должен быть умеренным. Даже со взрослых людей не требуют, чтобы они постоянно были с включенными камерами, они могут отойти. Человек чувствует себя комфортнее, когда ему предоставляют немного свободы.

Здесь еще надо смотреть, как проводится обучение. Возможно, учитель просто делает запись урока и отправляет ученикам. В этом случае ребенку нужно помогать, если он где-то что-то не понимает.

Если учитель «вживую» проводит урок, то можно не вмешиваться, главное — настроить и уйти.

Возможно, стоит удалить лишние приложения с компьютера или смартфона, установить программу родительского контроля, чтобы ребенок не столкнулся с вредоносным контентом.

— При традиционном режиме обучения у ребенка, как правило, распланирован день. Надо ли придерживаться графика при дистанционном режиме?

— Конечно. Иначе ребенок не будет чувствовать границы между учебой и свободным временем.

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Пока неизвестно, как именно организуют расписание уроков Министерство образования и школы, но родителям все-таки стоит постараться выстроить график для ребенка. Хорошо бы обсудить с учителем, в какое время он может давать задания, отвечать на вопросы учеников и родителей. Это поможет всем участникам процесса планировать свое время.

Если в семье несколько детей и они занимаются в одной комнате, то график занятий надо сделать для каждого. Конечно, иногда бывают накладки в расписании, их тоже надо учитывать.

Желательно надевать другую одежду, когда ребенок занимается, даже если обучение дистанционное.

Конечно, речь не идет о рубашке с галстуком, но он не должен сидеть в том же, в чем ходит дома. Одежда настраивает ребенка, что он сейчас на уроках, а не дома.

Нельзя забывать о том, что ребенок должен отдыхать. Например, после уроков он может пойти поиграть, а не садиться сразу за выполнение домашнего задания или какой-то дополнительный урок.

— Многим родителям в IV четверти приходилось больше уделять внимания учебе ребенка, где-то самостоятельно объяснять темы. Правильный ли это подход или все же стоит учить ребенка самостоятельному поиску информации?

— Надо помнить, что родитель не учитель. Конечно, он может что-то подсказать, помочь. Однако он будет объяснять тему ребенку как взрослому человеку, нервничать, если тот не будет понимать.

Эта проблема обнажила еще одну. Родитель, если у него были сложности во время обучения в школе, заново может начать переживать те эмоции. Поэтому, если в учебном заведении есть психологи, думаю, было бы хорошо организовывать какие-то групповые встречи, где родители могут делиться, выплескивать эмоции. Им тоже тяжело.

Ребенка надо приучать, чтобы во время уроков он был максимально сосредоточен. Айгуль Аликанова

Если ребенок не усвоил тему при дистанционном обучении, следует об этом сказать учителю, обсудить с ним причину. Возможно, ученик отвлекался. Проблема онлайн-обучения — даже если одно предложение пропустишь, то уже теряешь нить.

— Дистанционное обучение, согласно исследованиям, вызвало чувство тревоги и беспокойства у многих учеников. Что надо делать, если ребенок говорит об этом?

— Надо понимать, что ситуация с дистанционным образованием сама по себе стрессовая. Каждый раз при подключении могут быть какие-то проблемы со связью, техникой. Это надо заранее учитывать и относиться к этому спокойно, не обвинять в этом ребенка.

Как правило, тревога у детей возникает, если родители с них требуют, ругают, иногда тревожатся больше, чем ученики. Для них успешность ребенка — это их успешность.

Родитель должен работать над собой.

Если у ребенка уже тревожное состояние, надо обратиться к специалисту.

— Еще один вывод экспертов по окончании учебного года в дистанционном режиме — вовлеченность родственников и родителей приводила к конфликтам с детьми. Как всем членам семьи умудриться сохранять спокойствие во время учебы онлайн?

— Это происходило больше в тех семьях, где изначально были проблемы, а постоянное нахождение на одной территории только усугубило ситуацию.

Как быть? Можно, конечно же, посоветовать сохранять спокойствие, но это просто слова. Надо проговаривать проблемные моменты. С негативными эмоциями только один метод борьбы — их надо проговаривать, переживать.