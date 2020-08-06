Вы думали, их нет? Пять плюсов дистанционного обучения

Критику в адрес дистанционного обучения в школах и вузах Кыргызстана весной 2020 года высказывали практически все. Поэтому новость Министерства образования и науки о том, что обучение в сентябре вновь начнется в режиме онлайн, многие восприняли с тревогой.

Раз это скорее неизбежность, мы решили найти главные плюсы онлайн-обучения. Их назвали респонденты 24.kg.

1 Это лучше, чем ничего Алмаз Тажибай, руководитель центра инновационного образования «Перемена»: — Главный плюс — то, что вообще продолжается обучение. Чем ничего, лучше дистанционные уроки. Удаленка ускорила цифровизацию в сфере образования. Появились видеоуроки, о необходимости которых говорили давно. Учителя, не имевшие представления об интернете, были вынуждены приобретать навыки работы в Сети. Хотя, конечно, дистанционное обучение — не панацея. Школа не только дает знания, это еще и социализация, и воспитание наших детей. Сейчас все хотят в школу.

2 От чего у детей восторг Рита Карасартова, экс-глава Агентства начального профессионального образования: — Во время карантина ведущие университеты мира открыли свои электронные библиотеки для всех пользователей. Моя дочь хорошо владеет английским языком, и она проводила за чтением много времени. Она так была воодушевлена этой возможностью! А сын был в восторге от российских онлайн-уроков по математике и физике. Сын сказал, было бы классно, если бы все учителя так объясняли — сложные вещи понятным языком. Для детей открылась возможность взять любую программу, тесты, интересные онлайн-уроки. Читайте по теме До первого звонка остался месяц. Что должны сделать чиновники Я же возглавляла начальное профобразование. У нас 80 процентов — это практика. Сварщиков готовят, швей, столяров, плотников. И если у человека нет оборудования дома, сколько бы мы ни показывали онлайн, как нужно шить или владеть сваркой, человек не научится, руку не набьет. В таком деле необходимо ежедневное оттачивание навыков. Там, где теории много — в вузах, к примеру, могут спокойно и дома осваивать обучение. Кстати, в аудитории преподаватели могут говорить что угодно, а на удаленке все материалы они должны выставлять на всеобщее обозрение. Нормальный специалист задумается: а вдруг кто-то прочитает мою работу и начнет смеяться, неужели в высшей школе преподают вот это. И будут создавать хорошие уроки. Иначе руководство вуза может задуматься над повышением потенциала слабых сотрудников или их увольнением. Это тоже позитив.

3 Прощай, старческая деменция Асель Суюмбаева, школьный психолог: — Самый главный плюс, который я заметила, — ускоренное осваивание инновационных технологий. Некоторые учителя элементарно создали свою первую электронную почту, стали искать новую информацию. Многие, если честно, привыкли работать по старинке. Пришлось меняться. Чем больше ты узнаешь что-то новое, тем дальше от тебя отодвигается старение мозга, старческая деменция. Но это плюсы для учителей. А что хорошего для детей? Иногда они лучше учителей владеют IT-технологиями и могут находить информацию... На уроках ты можешь за плечи приобнять ребенка, подсказать, как правильно держать ручку. Читайте по теме Президент Кыргызстана рассказал о плюсах цифровизации и дистанционного обучения Все идет к тому, что мы целое поколение детей можем отпустить в свободное плавание. Останутся дома совсем без контроля. Но готовы ли учителя выйти сейчас на работу? Я могла бы сказать, что выйду, поскольку переболела, но не беру на себя такую ответственность. Кто и как будет следить, носят ли дети маски, моют ли руки? Мне повезло попасть в больницу, и меня спасли. А если кого-то не спасут? Мы можем просто потерять учителей. Многие напуганы. У них есть родители, родные из группы риска. Все очень сложно.

4 Спасение от массового заражения Ишенгуль Болжурова, экс-министр образования, профессор: — Поставьте на весы здоровье учителей, учеников и дистанционное образование. Стоит ли рисковать? В условиях безысходности вы же выбираете жизнь? ВОЗ и многие ученые говорят о второй волне коронавируса осенью. В этом случае дистанционное обучение лучше, чем ничего. А во-вторых, это спасение наших детей и педагогов. Представляете, если случится массовое заражение? Нам хватит уже 1,5 тысячи смертей. Я слежу за нашими педагогами, они молодцы. Разрабатывают новые подходы, методику обучения. Все учатся. Относитесь к ним с душой и пониманием. Им и так плохо. COVID-19 учит нас тому, чтобы мы изменили свое сознание, отношение к врачам, педагогам, культуре и друг к другу. Конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы внук пошел в школу. Но, с другой стороны, в законах и кодексах (семейном и о детях) должны предусмотреть ответственность родителей за образование и воспитание своих детей.

5 Экономия расходов и борьба с коррупцией Марина Рыскулова, и. о. доцента университета «Адам»: — Дистанционная форма преподавания стала новшеством для многих вузов, а для нашего — продолжением. Читайте по теме Первоклашки на удаленке. Почему родители ждут 1 сентября с ужасом Мы адаптировали под себя электронную платформу Moodle и раньше уже работали в ней со студентами-заочниками. Все видео- и аудиоматериалы, которые мы разрабатываем для лекций, закидываем туда, и студент, независимо от того, где и в каком временном пространстве находится, может зайти на Moodle и ознакомиться с ними. На платформе мы публиковали не только свои разработки, но и другие полезные ссылки. У каждого студента свой электронный адрес, куда он отправляет задания. Мы проверяем, оцениваем. Все прозрачно. Администрация может контролировать, видеть работу преподавателя — активный он или пассивный. Студент видит оценки. Если раньше могли сказать, что работа затерялась, то на электронной платформе все четко и прозрачно. Коррупция исключается полностью. Преподаватели на удаленке получили хороший толчок для освоения новых форм общения, развития. Студенты стали больше работать самостоятельно, у них появилось больше времени для выполнения заданий. Все мы стали больше осваивать английский, ведь многие оригинальные материалы на этом языке. Еще один плюс — мы экономили на транспорте, съемном жилье, перекусах. Сократились ежедневные финансовые траты, а зарплата выплачивалась полностью за проделанную работу.

P. S. Несколько школьных учителей, с которыми мы связались, не смогли найти объективных плюсов онлайн-уроков.