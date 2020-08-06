10:05
USD 76.90
EUR 91.06
RUB 1.05
Общество

Вы думали, их нет? Пять плюсов дистанционного обучения

Критику в адрес дистанционного обучения в школах и вузах Кыргызстана весной 2020 года высказывали практически все. Поэтому новость Министерства образования и науки о том, что обучение в сентябре вновь начнется в режиме онлайн, многие восприняли с тревогой.

Раз это скорее неизбежность, мы решили найти главные плюсы онлайн-обучения. Их назвали респонденты 24.kg.

1

Это лучше, чем ничего

Алмаз Тажибай, руководитель центра инновационного образования «Перемена»:

— Главный плюс — то, что вообще продолжается обучение. Чем ничего, лучше дистанционные уроки.

Удаленка ускорила цифровизацию в сфере образования.

Появились видеоуроки, о необходимости которых говорили давно. Учителя, не имевшие представления об интернете, были вынуждены приобретать навыки работы в Сети.

Хотя, конечно, дистанционное обучение — не панацея. Школа не только дает знания, это еще и социализация, и воспитание наших детей. Сейчас все хотят в школу.

2

От чего у детей восторг

Рита Карасартова, экс-глава Агентства начального профессионального образования:

— Во время карантина ведущие университеты мира открыли свои электронные библиотеки для всех пользователей. Моя дочь хорошо владеет английским языком, и она проводила за чтением много времени. Она так была воодушевлена этой возможностью!

А сын был в восторге от российских онлайн-уроков по математике и физике.

Сын сказал, было бы классно, если бы все учителя так объясняли — сложные вещи понятным языком.

Для детей открылась возможность взять любую программу, тесты, интересные онлайн-уроки.

Читайте по теме
До первого звонка остался месяц. Что должны сделать чиновники

Я же возглавляла начальное профобразование. У нас 80 процентов — это практика. Сварщиков готовят, швей, столяров, плотников. И если у человека нет оборудования дома, сколько бы мы ни показывали онлайн, как нужно шить или владеть сваркой, человек не научится, руку не набьет. В таком деле необходимо ежедневное оттачивание навыков.

Там, где теории много — в вузах, к примеру, могут спокойно и дома осваивать обучение. Кстати, в аудитории преподаватели могут говорить что угодно, а на удаленке все материалы они должны выставлять на всеобщее обозрение. Нормальный специалист задумается: а вдруг кто-то прочитает мою работу и начнет смеяться, неужели в высшей школе преподают вот это. И будут создавать хорошие уроки. Иначе руководство вуза может задуматься над повышением потенциала слабых сотрудников или их увольнением. Это тоже позитив.

3

Прощай, старческая деменция

Асель Суюмбаева, школьный психолог:

— Самый главный плюс, который я заметила, — ускоренное осваивание инновационных технологий. Некоторые учителя элементарно создали свою первую электронную почту, стали искать новую информацию. Многие, если честно, привыкли работать по старинке. Пришлось меняться.

Чем больше ты узнаешь что-то новое, тем дальше от тебя отодвигается старение мозга, старческая деменция.

Но это плюсы для учителей. А что хорошего для детей? Иногда они лучше учителей владеют IT-технологиями и могут находить информацию... На уроках ты можешь за плечи приобнять ребенка, подсказать, как правильно держать ручку.

Читайте по теме
Президент Кыргызстана рассказал о плюсах цифровизации и дистанционного обучения

Все идет к тому, что мы целое поколение детей можем отпустить в свободное плавание. Останутся дома совсем без контроля.

Но готовы ли учителя выйти сейчас на работу? Я могла бы сказать, что выйду, поскольку переболела, но не беру на себя такую ответственность. Кто и как будет следить, носят ли дети маски, моют ли руки? Мне повезло попасть в больницу, и меня спасли. А если кого-то не спасут?

Мы можем просто потерять учителей. Многие напуганы. У них есть родители, родные из группы риска. Все очень сложно.

4

Спасение от массового заражения

Ишенгуль Болжурова, экс-министр образования, профессор:

— Поставьте на весы здоровье учителей, учеников и дистанционное образование. Стоит ли рисковать? В условиях безысходности вы же выбираете жизнь?

ВОЗ и многие ученые говорят о второй волне коронавируса осенью. В этом случае дистанционное обучение лучше, чем ничего. А во-вторых, это спасение наших детей и педагогов. Представляете, если случится массовое заражение? Нам хватит уже 1,5 тысячи смертей.

Я слежу за нашими педагогами, они молодцы. Разрабатывают новые подходы, методику обучения. Все учатся.

Относитесь к ним с душой и пониманием. Им и так плохо. COVID-19 учит нас тому, чтобы мы изменили свое сознание, отношение к врачам, педагогам, культуре и друг к другу.

Конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы внук пошел в школу. Но, с другой стороны, в законах и кодексах (семейном и о детях) должны предусмотреть ответственность родителей за образование и воспитание своих детей.

5

Экономия расходов и борьба с коррупцией

Марина Рыскулова, и. о. доцента университета «Адам»:

— Дистанционная форма преподавания стала новшеством для многих вузов, а для нашего — продолжением.

Читайте по теме
Первоклашки на удаленке. Почему родители ждут 1 сентября с ужасом

Мы адаптировали под себя электронную платформу Moodle и раньше уже работали в ней со студентами-заочниками. Все видео- и аудиоматериалы, которые мы разрабатываем для лекций, закидываем туда, и студент, независимо от того, где и в каком временном пространстве находится, может зайти на Moodle и ознакомиться с ними. На платформе мы публиковали не только свои разработки, но и другие полезные ссылки.

У каждого студента свой электронный адрес, куда он отправляет задания. Мы проверяем, оцениваем. Все прозрачно. Администрация может контролировать, видеть работу преподавателя — активный он или пассивный. Студент видит оценки. Если раньше могли сказать, что работа затерялась, то на электронной платформе все четко и прозрачно.

Коррупция исключается полностью.

Преподаватели на удаленке получили хороший толчок для освоения новых форм общения, развития. Студенты стали больше работать самостоятельно, у них появилось больше времени для выполнения заданий. Все мы стали больше осваивать английский, ведь многие оригинальные материалы на этом языке.

Еще один плюс — мы экономили на транспорте, съемном жилье, перекусах. Сократились ежедневные финансовые траты, а зарплата выплачивалась полностью за проделанную работу.

P. S. Несколько школьных учителей, с которыми мы связались, не смогли найти объективных плюсов онлайн-уроков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161710/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 80 процентов читателей 24.kg проголосовало за офлайн-обучение
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
Школа в режиме онлайн. Изменится ли учебная программа
До первого звонка остался месяц. Что должны сделать чиновники
Школа в режиме онлайн. Какие варианты отрабатывают для первоклассников
Первоклашки на удаленке. Почему родители ждут 1 сентября с ужасом
Чиновники придумают, как контролировать учебный процесс на расстоянии
Новый учебный год. Чиновники назвали проблему № 1 в Бишкеке
Для первоклассников учебный год может начаться в традиционном режиме
Первая четверть в школах пройдет в онлайн-режиме. Видеоуроки сняли на весь год
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
Айжан Чыныбаева о&nbsp;том, как преодолеть неравенство и&nbsp;насилие над женщинами Айжан Чыныбаева о том, как преодолеть неравенство и насилие над женщинами
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
6 августа, четверг
10:01
Вы думали, их нет? Пять плюсов дистанционного обучения Вы думали, их нет? Пять плюсов дистанционного обучения...
09:52
Иск депутата к «Чон казату». Суд взыскал с бывшего прокурора 10 тысяч сомов
09:46
Почти 80 процентов читателей 24.kg проголосовало за офлайн-обучение
09:34
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
09:21
На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен пограничник