Сокрушительный удар. Когда система образования восстановится после пандемии

Учебный год в Кыргызстане начнется в дистанционном режиме. Министерство образования рассматривает также варианты традиционной или смешанной форм обучения, но зависеть сценарий будет от эпидемиологической ситуации. Выбирать придется между здоровьем и обучением. И с такой дилеммой сталкиваются во многих странах мира. А международные институты тем временем говорят о катастрофическом провале в образовании.

Неравенство лишь увеличится

На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 привела к беспрецедентной по своим масштабам дестабилизации процесса образования.

По состоянию на середину июля школы были закрыты более чем в 160 странах, оказались затронуты более 1 миллиарда учащихся. Антониу Гутерриш

«Как минимум 40 миллионов детей во всем мире были отрезаны от учебной подготовки в критически важный последний год перед школой. Родители же, особенно женщины, были вынуждены взять на себя тяжкое бремя заботы о близких дома», — сказал он.

Антониу Гуттериш добавил, что, несмотря на проведение уроков по радио, телевидению и с использованием интернет-ресурсов и все усилия учителей и родителей, многих учащихся охватить не удается. «Наибольшему риску остаться позади подвергаются учащиеся из числа инвалидов, представителей меньшинств и уязвимых слоев, перемещенных лиц и беженцев, а также те, кто проживает в отдаленных районах», — сказал он.

Генсек ООН напомнил о том, что мир столкнулся с кризисом обучения еще до пандемии.

Более 250 миллионов детей школьного возраста в разных странах не имели возможности посещать школу, и лишь четверть учащихся средних школ в развивающихся странах оканчивали учебу с необходимыми базовыми навыками.

Теперь мы сталкиваемся с катастрофой гораздо большего масштаба, способной свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство. Антониу Гутерриш

Под угрозой будущие доходы населения

Исследования Всемирного банка подтверждают, что последствия пандемии в сфере образования могут ощущаться десятилетиями.

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«До пандемии образование в Центральноазиатском регионе уже сталкивалось с трудностями в устранении образовательной бедности, предоставлении равных возможностей уязвимым учащимся и в продвижении инклюзивности», — заявила ведущий специалист в сфере образования Всемирного банка в Центральной Азии Айша Вауда.

По ее словам, в среднем ученики из стран Центральной Азии отставали от своих сверстников в Европе на полтора года обучения. «Многие учащиеся в регионе уже демонстрировали низкие результаты по функциональной грамотности (умение использовать навыки чтения, письма и математики для эффективного участия в жизни общества) согласно результатам международной программы оценки учащихся Организации экономического сотрудничества и развития PISA», — отметила она.

По прогнозам эксперта, кризис ставит под угрозу будущие доходы подрастающего поколения.

Пандемия коронавируса наносит системе образования и обучения удар такой разрушающей силы, что последствия будут ощущаться на десятилетия вперед, включая экономические потери в размере $44 миллиардов только в Центральной Азии. И это не самый пессимистический сценарий. Айша Вауда

Айша Вауда отметила, что страны приняли экстренные меры по переходу на дистанционное обучение. Тем не менее были огромные разрывы по обучению и доступу к технологиям, и их нельзя ликвидировать за 3-5 месяцев. Это может привести к повышению неравенства в системе образования. «И поэтому мы уже делаем вывод, что примерно 7 миллионов учащихся выпадет из системы обучения, бросив школу, вузы», — рассказала она.

Варианты решения

Антониу Гуттериш отметил, что Организация Объединенных Наций вместе с международными партнерами запускает кампанию под названием «Спасите наше будущее», состоящую из четырех этапов.

Во-первых, нужно снова открыть школы, как только передача инфекции на местах будет взята под контроль. Антониу Гуттериш

По его словам, крайне важно будет найти баланс между рисками для здоровья и рисками в плане образования и защиты детей, а также учесть, как это отразится на участии женщин в трудовой деятельности.

Основополагающее значение имеют консультации с родителями, опекунами, учителями и молодежью.

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Во-вторых, следует уделять приоритетное внимание образованию, принимая финансовые решения. «Еще до начала этого кризиса дефицит средств на финансирование образования в странах с низким и средним уровнем дохода составлял $1,5 триллиона в год. Этот дефицит только увеличился», — отметил он.

В-третьих, следует уделять внимание тем, кто в наибольшей степени рискует остаться позади: людям, находящимся в чрезвычайных и кризисных ситуациях, из групп меньшинств, перемещенных лиц и инвалидов.

В-четвертых, на карту поставлено будущее образования.

Нам дана уникальная возможность переосмыслить концепцию образования. Мы можем сделать гигантский шаг к созданию перспективных систем, обеспечивающих качественное образование для всех в виде отправной точки для достижения целей в области устойчивого развития. Антониу Гуттериш

По его словам, необходимы инвестиции в цифровую грамотность и инфраструктуру, а также эволюция в обучении тому, как получать знания, модернизация концепции обучения на протяжении всей жизни и укрепление связей между формальным и неформальным образованием.

Во Всемирном банке отмечают, что при разработке планов по ликвидации последствий пандемии коронавируса вопросам образования необходимо оказывать первоочередное внимание.

«Страны должны сохранить бюджеты на образование, повысить качество удаленного обучения, обеспечить гибкость в образовательных программах с упором на компетенции и навыки, а не только на знания; разработать и предоставить преподавателям эффективные стратегии по устранению отставания в обучении, методы оценки и дополнительные часы, чтобы компенсировать потери в обучении», — отметила Айша Вауда.

Айша Вауда подчеркнула, что результаты данного исследования и пути решения были предоставлены министерствам образования и правительствам стран ЦА.