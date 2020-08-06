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Общество

Почти 80 процентов читателей 24.kg проголосовало за офлайн-обучение

Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября. Но решение о формате проведения учебного процесса будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране и решений Минздрава и местных властей, сообщили в Минобразования.

Четвертая четверть 2019/2020 учебного года прошла в онлайн-режиме. Многие родители и учителя критиковали уроки на удаленке и сейчас предлагают вернуться к традиционному режиму, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, какой режим уроков они поддерживают.

По итогам опроса 78 процентов (или 4 тысячи 648 человек) проголосовало за традиционную форму обучения и лишь 19 процентов (1 тысяча 176 человек) — за дистанционную. Еще 1 процент опрошенных читателей решили отложить школу на год.

24.kg
Фото 24.kg. Итоги голосования читателей

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161716/
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