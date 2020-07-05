Коронавирус в Кыргызстане. Нехватка СИЗ превращает больницы в источник заразы

С середины июня в Кыргызстане наблюдается резкий всплеск числа зараженных коронавирусом. Все чаще COVID-19 выявляют у медиков.

Наш анализ показал, что одна из основных причин заражения — недостаток средств индивидуальной защиты (СИЗ) у медработников.

Медики заражаются все чаще

На 30 июня в Кыргызстане зарегистрировано 5 тысяч 296 случаев заражения коронавирусом, 830 из них — у медиков. Врачи и медсестры составляют почти 16 процентов от общего числа зараженных коронавирусом. В день регистрируется в среднем по 22 случая заражения медработников коронавирусом. А 30 июня за сутки COVID-19 выявили у 47 медиков — максимальное число за день.

Самый большой процент медиков к общему числу заболевших на сегодня в Таласе — 27 процентов. В Нарынской области почти каждый четвертый зараженный коронавирусом — медик.

Чаще всего коронавирусом заражаются медицинские сестры. По последним имеющимся данным, они составляют почти половину всех зарегистрированных случаев коронавируса среди медиков. Еще треть больных приходится на врачей. И это опасная тенденция, ведь уже сейчас власти говорят о нехватке медицинских кадров. Лечить больных коронавирусом и ухаживать за ними становится некому, в том числе и из-за того, что врачи и медсестры тоже заражены.

Врачи в группе риска

Происходящее в Кыргызстане — не уникальная ситуация. Во многих других странах медики чаще других заражаются коронавирусом.

Не все страны мира ведут регулярные подсчеты о числе зараженных коронавирусом медиков. Например, данных по заболеваемости медработников в России и Узбекистане в открытых источниках вообще нет. А по тем странам, где данные есть, они публикуются нерегулярно. Поэтому мы сравнили данные по заболеваемости медиков за близкие даты в странах с самым большим числом зараженных и у соседей. Показатель по Кыргызстану брался как среднее соотношение заразившихся коронавирусом медиков к общему числу больных с 11 июня по 1 июля.

На фоне мировой статистики ситуация в нашей республике выглядит устрашающе. По данным за вторую половину июня Кыргызстан занимал одно из лидирующих мест в мире по заболевшим коронавирусом медикам к общему числу зараженных СOVID-19. Страшнее цифры только в Таджикистане, где медики составляют треть от всех зараженных, и Испании, где медработники составляют пятую часть людей с COVID-19.

Конечно, медики, как специалисты, находятся в уязвимой группе людей, потому что контактируют с зараженными по долгу службы. Но есть и системные проблемы, а значит, заражения, которых можно было бы избежать.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове объяснила, что главными факторами заражения становятся недостаток средств индивидуальной защиты, долгая работа с заболевшими и недостаточно строгие меры дезинфекции.

Такого же мнения придерживается и Международный совет медицинских сестер (ICN).

«Медсестры и медицинские работники подвергаются большему риску из-за отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и плохой готовности к этой пандемии», — говорится в заявлении ICN.

Отечественный Минздрав считает, что причина высокого процента заражения коронавирусом медиков — несоответствие больниц современным требованиям.

Сколько СИЗ есть в Кыргызстане?

Проанализировать на данных связь между заражением коронавирусом и долгой работой с заболевшими пока никто не может. Поэтому мы решили детально изучить данные по количеству средств защиты и их распределению.

На многочисленные запросы 24.kg в Министерство здравоохранения о том, сколько средств защиты было в стране до начала эпидемии, мы так и не получили ответа. С такой же ситуацией столкнулись и гражданские активисты.

«Высокая заболеваемость медиков связана с отсутствием средств индивидуальной защиты, особенно в первые месяцы. Но доступной, сводной информации, сколько СИЗ было на начало эпидемии, просто нет», — рассказал глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

Первое объявление о закупках средств защиты или дезинфекции на портале госзакупок датировано 18 марта 2020 года, в тот день, когда были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

Да, больницы пытались купить необходимые средства защиты, но их просто не было. Тендеры на закупку СИЗ в марте не состоялись. Минздрав также признает, что в начале вспышки были сложности с обеспечением медиков средствами защиты.

«Когда закрыли границы, мы ничего не могли получить здесь. У нас нет своего производства, мы импортозависимая страна. Помните, масок в аптеках не было вообще, журналисты ходили и считали по штукам. Были проблемы, никто не отрицает. Но постепенно мы одели всех тех, кого нужно было», — заявил 24.kg заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Чтобы подсчитать количество СИЗ, мы использовали данные портала государственных закупок и открытые данные Минздрава по поступлению гуманитарной помощи.

К средствам защиты относятся медицинские маски, перчатки, бахилы, чепчики, щитки, очки и костюмы. Отметим, что и в госзакупках, и в данных по гуманитарной помощи каждый из этих предметов считается за одну единицу СИЗ. Поэтому и мы так же считали в своем анализе, хотя СИЗы медикам нужны полными комплектами, а не по одному.

Мы насчитали 2 миллиона единиц средств защиты на весь Кыргызстан.

Через портал госзакупок закупили более 138 тысяч СИЗ. Из них 97 тысяч 178 СИЗ закупили больницы, остальное — правоохранительные органы, местные власти и организации. Но основную часть СИЗ — почти 2 миллиона — стране передали международные организации и благотворители. Получилось, что больше всего в стране масок и перчаток, а меньше — чепчиков и щитков.

Данных о том, сколько каких конкретно средств защиты отправили по регионам, нет. Минздрав представил только общую информацию по переданным СИЗ. В ведомстве объяснили, что распределение средств индивидуальной защиты шло по заявкам организаций здравоохранения.

На сегодня из гуманитарной помощи распределено 1,6 миллиона средств защиты. При этом больше всего СИЗ досталось Бишкеку и Ошской области, а меньше всего — городу Ош и Таласской области. Напомним, в Таласе самый высокий уровень заболевания медиков к общему числу — 27 процентов.

«Распределялись в первую очередь туда, где было больше случаев. В самом начале — в Бишкек и южные регионы. В Таласской области долгое время не регистрировались случаи. Сейчас, скорее всего, и туда будут направляться СИЗ, поступающие по линии гуманитарной помощи», — отметили в Минздраве.

Действительно, логику в распределении СИЗ по регионам проследить непросто. С одной стороны, в Бишкеке, куда ушла почти треть СИЗ, заболело больше всего медиков — 340 человек из 830 всех заболевших медиков в стране. С другой стороны, Таласская область, где четверть зараженных — медики, получила только 4 процента средств индивидуальной защиты.

Такое распределение средств защиты говорит о том, что Минздрав не работал на опережение. СИЗ выделяли только после регистрации первых случаев заражения в регионе. Получается, что медики изначально были в уязвимом положении. Они не были достаточно защищены, когда выявляли случаи коронавируса.

Масок хватит на 18 дней

«На сегодня средств защиты медикам хватает. Есть проблемы с респираторами FF3, используются FF2. В настоящее время идут расчеты для приобретения годового запаса средств индивидуальной защиты», — заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдыкаримов, отвечая на вопрос 24.kg.

Но медики продолжают заражаться. Если на 1 июня их было 362, то на 30 июня — уже 830.

Поэтому мы решили сами подсчитать, на какое время медикам хватит имеющихся в стране средств защиты. И снова столкнулись с недоработками Минздрава. В Кыргызстане нет четкой и ясной инструкции, как часто надо менять СИЗ. Поэтому мы взяли за основу требования Роспотребнадзора. В них указано, что в среднем СИЗ должны менять каждые четыре часа.

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране Минздрав изменил алгоритм ведения больных. Теперь часть работы передают медикам ЦСМ. Они будут решать, стоит ли больного госпитализировать. Это значит, что все врачи должны быть обеспечены средствами защиты.

На начало 2020 года в Кыргызстане насчитывалось почти 62 тысячи сотрудников медучреждений. В среднем рабочий день медицинского работника длится 8 часов. Это значит, что каждый медик должен сменить как минимум два комплекта средств защиты.

Если раздать СИЗ, которые есть, всем медикам страны, то получить полноценный комплект средств защиты даже на один рабочий день не удастся.

Чепчиков, щитков и очков не хватит даже на восемь часов работы медиков. Придется довольствоваться масками, которых хватит на восемь рабочих дней. А противочумных костюмов медикам хватит только на один день.

По данным правительства, всего в борьбе с коронавирусом задействовано 9 тысяч 54 медработника. Все они работают в очагах круглосуточно, поэтому должны будут сменить СИЗ как минимум шесть раз. Даже если средства защиты будут раздавать только им, то их не хватит даже на три недели работы в эпицентре вспышки.

Дольше всего медики смогут пользоваться масками — почти 18 дней, а вот меньше всего чепчиками, которых не хватит даже на одну смену всем сотрудникам, задействованным в борьбе с коронавирусом в очагах.

Наши расчеты показали, что глава Минздрава лукавит. Имеющихся в Кыргызстане средств защиты медикам не хватает. И это одна из основных причин, почему они все чаще заражаются коронавирусом.

Больница как источник заразы

Нехватка средств защиты приводит к внутрибольничному заражению COVID-19. Уже сейчас есть случаи заражения коронавирусом в больницах.

Один из громких случаев заражения произошел в Нарынском роддоме. Заражение рожениц и персонала привело к резкой вспышке COVID-19 в регионе, которую не могли погасить несколько недель.

В отделении гематологии Национального центра охраны материнства и детства заразились семь человек. В городском перинатальном центре Оша коронавирус выявили у 34 человек. Заразились 15 медработников, 14 рожениц и 5 детей.

Практически четверть сотрудников Бишкекского центра Госсанэпидназора заболели коронавирусом. В детском отделении Наццентра онкологии коронавирус подтвержден у девяти детей, трех родителей и шести медицинских работников.

В апреле прогремел скандал из-за случаев заражения сотрудников ЦСМ № 17 города Бишкека. Там, напомним, выявили восемь случаев заражения. Медики несколько часов простояли на улице, пока их не отправили на обсервацию.

В ЦСМ № 12 Бишкека у врача-педиатра выявлен коронавирус. В Республиканской клинической инфекционной больнице коронавирус выявили у 19 сотрудников. В итоге медучреждение пришлось закрыть на карантин. Позже прием больных коронавирусом в РКИБ возобновили.

В ЦСМ № 3 заразились коронавирусом девять медработников. Четверо из них — врачи. Руководитель ГСВ центра Жузум Кокумбаева скончалась. Это был первый случай смерти медицинского работника от коронавируса.

Если подход государства к обеспечению медиков средствами защиты не изменится, то ситуация будет ухудшаться. В итоге именно больницы станут рассадником COVID-19 в Кыргызстане.

Дата-редакторы: Анастасия Валеева, Чолпон Узакбаева.

Иллюстрации: Надежда Хабичевская.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.