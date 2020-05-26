Еще два случая коронавируса выявлены в детском отделении Наццентра онкологии

В детском отделении Национального центра онкологии и гематологии коронавирус подтвержден еще у одного пациента и медсестры. Об этом 24.kg сообщил директор центра Эрнис Тилеков.

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По его словам, диагноз подтвердился у ребенка, находящегося в обсервационном отделении. «Клинических проявлений не было, но мы все равно провели компьютерную томографию, там были подозрения на коронавирусную инфекцию. Сделали повторный ПЦР-анализ. Вчера вечером получили результат. Пациента перевели в отделение, где лежат другие больные с коронавирусом. Сейчас у нас девять больных с COVID-19», — отметил Эрнис Тилеков.

Директор центра добавил, что медицинская сестра три дня назад была переведена в больницу № 6 с с подозрением на внебольничную пневмонию после компьютерной томографии. «Первый анализ у нее был отрицательным, вчера вечером повторный анализ вышел положительным. Медсестра переведена в Республиканскую инфекционную больницу», — заметил он.

Эрнис Тилеков подчеркнул, что 28 мая у всех пациентов и сотрудников, находящихся в обсервации, будет взят повторный анализ.

Всего в детском отделении коронавирус подтвержден у девяти детей, трех родителей и шести медицинских работников.