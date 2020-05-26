16:33
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще два случая коронавируса выявлены в детском отделении Наццентра онкологии

В детском отделении Национального центра онкологии и гематологии коронавирус подтвержден еще у одного пациента и медсестры. Об этом 24.kg сообщил директор центра Эрнис Тилеков.

Читайте по теме
Перед госпитализацией в Наццентр онкологии пациентов будут проверять на COVID-19

По его словам, диагноз подтвердился у ребенка, находящегося в обсервационном отделении. «Клинических проявлений не было, но мы все равно провели компьютерную томографию, там были подозрения на коронавирусную инфекцию. Сделали повторный ПЦР-анализ. Вчера вечером получили результат. Пациента перевели в отделение, где лежат другие больные с коронавирусом. Сейчас у нас девять больных с COVID-19», — отметил Эрнис Тилеков.

Директор центра добавил, что медицинская сестра три дня назад была переведена в больницу № 6 с с подозрением на внебольничную пневмонию после компьютерной томографии. «Первый анализ у нее был отрицательным, вчера вечером повторный анализ вышел положительным. Медсестра переведена в Республиканскую инфекционную больницу», — заметил он.

Эрнис Тилеков подчеркнул, что 28 мая у всех пациентов и сотрудников, находящихся в обсервации, будет взят повторный анализ.

Всего в детском отделении коронавирус подтвержден у девяти детей, трех родителей и шести медицинских работников.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153843/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке воспитателей заставляют покупать продукты со складов детских садов
ПЦР-тесты на коронавирус ждут правозащитники. Без них не пускают к осужденным
У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после выписки выявили COVID-19
Когда откроются детские сады? Ответ дали чиновники Министерства образования
Отделение гематологии и роддом НЦОМиД работают в штатном режиме
Водителей большегрузов из Казахстана задержали на границе: проверяют на COVID-19
Из Индии на родину вернулись 22 кыргызстанца
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 5,5 миллиона человек
Железнодорожные маршруты для возвращения мигрантов на родину не предусмотрены
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
26 мая, вторник
16:16
Возобновлена кампания по выдаче паспортов заключенным Возобновлена кампания по выдаче паспортов заключенным
16:00
Продажа радиочастот. Все, что известно о скандалах вокруг сделок
15:48
Шок. В Сокулуке мужчина сжег тело умершего отца в железном баке
15:36
Еще два случая коронавируса выявлены в детском отделении Наццентра онкологии
15:34
Призывы к насилию нашли эксперты в обращениях экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева